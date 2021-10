Saiba como encontrar as melhores ofertas na Black Friday

Mais uma vez, a Black Friday se aproxima. De acordo com levantamento feito pelo portal especializado em análises de produtos Monederosmart.com, a data atinge a cada ano um maior número de consumidores, com crescimento de 25,1% nas vendas em 2020 em relação a 2019.

Conhecida pela grande quantidade de ofertas que apresenta, a data ganha ainda mais relevância em 2021: vivemos uma grave crise econômica e a maior inflação no Brasil em 21 anos, o que faz especial qualquer oportunidade de ganhar descontos extras.

É claro que nem tudo são flores: a Black Friday também é conhecida pelos golpes e pelas ofertas que não são tão boas quanto parecem. Por isso, é necessário ter muita parcimônia no momento de navegar pelos sites e escolher onde realizar as compras.

Para que você aproveite ao máximo a Black Friday, confira algumas das dicas mais enfatizadas por especialistas:

1. Compare preços

Clicar na primeira oferta que você receber dificilmente vai resultar em um ótimo custo-benefício. Todos os principais e-commerces abaixam (ou ao menos fingem abaixar) os preços quando chega a Black Friday, levando a uma competitividade ímpar.

Caso você tenha a compra de produtos específicos em mente, compare os preços em várias lojas antes de finalizar a compra. Se visualizar uma oferta que desperte seu interesse, também pode seguir o mesmo procedimento.

Há ainda alguns serviços, como o Buscapé e o Google Shopping, que mostram os preços do mesmo produto em diversos sites, facilitando muito a sua busca pela melhor oferta.

2. Saiba os preços de antemão

Uma tática comum de alguns e-commerces é aumentar muito os preços dos produtos em outubro e novembro e apenas restaurar os valores originais na Black Friday, dizendo então oferecer grandes descontos. Muitos desavisados são enganados por tal modo de agir.

A dica dos especialistas para não ser enganado é acompanhar os preços dos seus produtos desejados por meses antes da chegada da Black Friday, reconhecendo então quais valores realmente oferecem descontos especiais.

3. Compre apenas em sites de boa reputação

Por mais que a internet seja uma grande parceira na agilidade das nossas vidas, ela também traz malefícios. Entre eles, a quantidade de golpes é um dos mais preocupantes.

A Black Friday costuma proporcionar muitos golpes através de sites ou ofertas falsas, normalmente com reputação ruim ou desconhecida. Por isso, é importante sempre verificar em plataformas como o Reclame Aqui se a loja escolhida é bem avaliada. O certificado de segurança, que pode ser acessado com um clique no cadeado ao lado da URL, é outra informação fundamental.

Plataformas que contam com vendas terceirizadas, como o Mercado Livre, também são propícias a golpes. Nelas, é importante conferir internamente a reputação do vendedor.

4. Aproveite os melhores horários

Com o grande sucesso que faz, a Black Friday já ganhou extensões como “Black Week” e até “Black Month”. As lojas utilizam tais denominações para já aumentarem os lucros com a possibilidade de desconto no entorno da data comemorativa.

Porém, os melhores descontos são reservados para a tarde e noite da quinta-feira que antecede a Black Friday e para a madrugada de sexta-feira, quando ainda duram os estoques. É nesses horários que você deve estar preparado para efetuar as principais compras!