Festival de Coros encanta público do Penedo Luz 2021

Apresentações de grupos de canto coral acontecem no Largo São Gonçalo

Vozes afinadas e regidas com maestria encantaram o público durante o Festival de Coros aberto nesta sexta-feira, 10, evento do Penedo Luz que acontece no Largo da Igreja São Gonçalo e que será concluído logo mais à noite.

Coralistas e regentes de grupos de Penedo, Aracaju, Recife, Arapiraca e Maceio apresentaram músicas alusivas ao período natalino, peças do folclore nordestino, composições autorais, canções de autores penedenses e de artistas consagrados da Música Popular Brasileira e internacional.

A programação aberta ao público foi encerrada com a entrega dos certificados de participação e CD alusivo aos 15 anos do Imperial Coro de Penedo, trabalho iniciado em 2019 e concluído este ano com apoio da Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ).

Além do Festival de Coros, a programação do Penedo Luz levou música para a orla ribeirinha, espaço que ganhou iluminação natalina especial. Na Praça 12 de Abril, os grupos Cicah Trio e Dona Flor – ambos de Arapiraca – mostraram que rock, jazz e música regional podem render uma excelente mistura sonora.

O palco da 12 de Abril volta a receber artistas a partir do final da tarde de amanhã (domingo,12). O pôr do sol vai acontecer ao som do pagode do grupo Louko Romance. Logo depois, o balanço do Nosso Jeito promete movimentar o público.

Para a noite de hoje (sábado, 11), a população de Penedo e visitantes têm o encerramento do Festival de Coros, a partir das 19 horas, começando com o duo Sonetto Vocale de Recife, formado pelo barítono Mateus Alvarenga e o tenor Daniel Sales, e encerrando com show de Eliezer Setton.

Confira a programação da segunda e última noite do Festival de Coros de Penedo 2021

1º Coral Canto No Ponto – Recife

Regência: Jadson Oliveira

Vem Chegando o Natal A Bandeira do Divino Aleluia Ultimo Regresso

2º Grupo Musical Embracanto – Maceió

Regência: Patrícia de Oliveira Albuquerque

Coco no Tabuleiro Falso Tabuleiro Pastoril e Coco Guerreiro

3ª Coral Harmonia – Aracaju

Regência: Elias Souza dos Santos

Luz do Sol Imbalança Caçador de Mim Pot-pourri

4ª Coral Canto Livre – Sicredi – Maceió

Regência: Patrícia de oliveira Albuquerque

Onde Está Você? Parabéns, Jesus José Pastoril/coletânea do folclore alagoano

5ª Coral Aspene – Aracaju

Regência: Jairo Melo da Silva

És Bem Vindo, Rei de Israel Mia Gioconda O Amor é Tudo Adeste Fideles

6ª Coral Cesmac – Maceió

Cunhataiporã Cidade Sorriso Pai Nosso Fala Penedo

Texto Fernando Vinícius

Fotos Deywisson Duarte