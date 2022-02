como consultar o seu saldo pelo app através do CPF

O Ministro da Economia, Paulo Guedes, anunciou nesta semana que o Governo Federal estuda a liberação de novos saldos do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS). De acordo com ele, essa é uma opção que ainda está em estudo, mas que poderia ajudar as pessoas que estão com dívidas neste momento.

Desde que ele deu essa declaração, o interesse no assunto por parte da população cresceu. O que se sabe neste momento é que muita gente está tentando saber se já existe algum tipo de saldo disponível para movimentação neste momento. A boa notícia é que não é preciso muita coisa para saber disso. Basta ter o seu cpf e conexão com internet.

De acordo com o próprio Governo Federal, o cidadão que precisa consultar o seu saldo tem duas maneiras de se fazer isso. Uma delas é através do site oficial da Caixa Econômica Federal. Essa é uma opção que existe apenas para os correntistas do banco. A outra possibilidade é usar o app do próprio FGTS. Essa via serve para qualquer pessoa.

Veja o passo a passo do app

Para fazer o cadastro via app basta ir na loja de aplicativos do seu celular e buscar pelo app do FGTS. Aí você vai clicar e instalar o aplicativo. Pronto. Logo depois você vai clicar em cadastre-se e preencher todas as informações. Eles irão pedir CPF, data de nascimento, nome completo, e-mail e irão pedir também para que você gere uma senha. Feito isso, o segundo passo é esperar um e-mail de confirmação. Normalmente esse processo demora não mais do que alguns segundos. Você pode abrir a mensagem que chegou e clicar no link que vai te direcionar para o app novamente. Aí é só inserir o CPF e a senha que você mesmo informou momentos antes. Quando você faz esse login pela primeira vez, o sistema do app vai começar a fazer algumas perguntas. São questões sobre o seu histórico profissional. Esse é um passo delicado. Você precisa prestar atenção porque o sistema pode travar se você errar. A boa notícia é que você pode “colar” essas informações da sua carteira de trabalho. Pronto. Feito tudo isso, o próprio app vai abrir uma nova página com as suas informações básicas. Na própria tela inicial vai aparecer o seu nome e o saldo que está disponível para você. Isso considerando que ele exista.

Ainda não consegui entrar

Em alguns casos, o cidadão pode acabar não conseguindo entrar no seu app mesmo seguindo esse passo a passo. Não precisa se preocupar. Quando isso acontecer, você pode tentar entrar em contato com a própria Caixa Econômica Federal.

Para tanto, você pode tentar ligar para o número 4004-0114, para o caso dos usuários que moram em capitais ou pelo menos em Regiões Metropolitanas. Já os cidadãos das demais regiões podem tentar ligar para o 0800-1040104.

A Caixa Econômica Federal alerta que, conseguindo ou não acessar o app, o cidadão não deve dar a sua senha para ninguém. Nem mesmo para o atendente do próprio banco. Esse é um número que deve permanecer com o cidadão.

FGTS de Paulo Guedes

É importante dizer que não vai adiantar ir agora no app do FGTS para procurar por essa nova liberação que o Ministro da Economia, Paulo Guedes, está estudando. De acordo com as informações oficiais, essa leva ainda está em fase de estudos.

Então não há nada confirmado ainda. O que se sabe é que de acordo com informações de bastidores, o Governo vai fazer um anúncio sobre o assunto nas próximas semanas. Contudo, neste momento ainda não tem nada garantido.

Para quem ainda não sabe, o FGTS é um benefício que vai para trabalhadores com carteira assinada. A ideia é liberar esse dinheiro apenas em algumas situações específicas como em casos de tragédias ou mesmo de demissões do trabalho.