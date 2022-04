Prefeitura de Penedo regulariza estradas de acesso aos povoados

Trabalho é realizado pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos

Decom PMP

A Prefeitura de Penedo não para e se empenha para atender as demandas da população. Por meio da Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), o governo Ronaldo Lopes atua em diferentes frentes de trabalho na cidade e no campo.

Com a determinação do Prefeito de Penedo e coordenação direta do gestor da Secretaria de Serviços Públicos equipes desempenham suas funções, seja na coleta diária do lixo, na limpeza das vias públicas, poda de árvores, capinação e reparos na pavimentação e rede de drenagem.

Na zona rural, homens e máquinas estão recuperando estradas vicinais, serviço regular que está atendendo a região da Ponta Mofina e comunidades adjacentes.

“Iniciamos a regularização dessa estrada a partir do acesso pela Rodovia Euclides Idalino e também no trecho entre Ponta Mofina e Ilha das Canas. A nossa programação é fazer posteriormente Sítio Nazário, Cooperativa 1, Cooperativa 2, Tabuleiro dos Negros e Itaporanga”, informa o Secretário Ivo Costa.