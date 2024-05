Secom Penedo participa de importante curso da AMA sobre eleições

A Associação dos Municípios Alagoanos (AMA) realizou com sucesso, nessa terça(30), o curso “Comunicação e Eleições 2024: Como gerir as redes oficiais da prefeitura durante o período eleitoral”, destacando-se a participação ativa da equipe da Secretaria Municipal de Comunicação (Secom) da Prefeitura de Penedo, liderada pelo Secretário Municipal, Kim Emmanuel.

O evento, que ocorreu em um auditório repleto de técnicos da comunicação dos municípios alagoanos, iniciou com as boas-vindas de Zélia Cavalcanti, Gerente de Comunicação da AMA. Ela ressaltou a importância do encontro para troca de experiências e aquisição de conhecimentos essenciais para uma comunicação eficaz em períodos eleitorais.

Durante a primeira palestra, o advogado Gustavo Callado apresentou a 10ª edição da cartilha da AGU “Condutas Vedadas aos agentes públicos federais em eleições”. Juntamente com Elaine Rafaella, especialista em comunicação pública, esclareceram dúvidas cruciais sobre a legislação aplicável às redes sociais oficiais das prefeituras após o início da campanha eleitoral. A equipe da Secretaria Municipal de Comunicação da Prefeitura de Penedo mostrou-se particularmente interessada nas estratégias de integração entre os departamentos jurídico e de comunicação para garantir o cumprimento da legislação.

A segunda palestra foi conduzida por Newton Souza, que discutiu o uso da Inteligência Artificial para aprimorar a comunicação no setor público, destacando ferramentas que podem ser adotadas para evitar vazamentos de dados e a criação de deep fakes. Flávia Gomes, assessora do Tribunal Regional Eleitoral (TRE-AL), complementou a sessão com uma discussão sobre o combate às fake news nas eleições, um tema de grande relevância para a equipe de Penedo, que participou ativamente dos debates e troca de ideias.

Ao final do evento, Kim Emmanuel, Secretário Municipal de Comunicação de Penedo, expressou seu apreço pela iniciativa: “Este curso foi uma excelente oportunidade para nossa equipe aprofundar conhecimentos e fortalecer práticas de comunicação responsável e transparente, especialmente em um período tão sensível como o eleitoral. Parabenizo a AMA pela organização deste evento e pela escolha acertada dos temas, de extrema importância para o sucesso da gestão pública.”

O sucesso deste evento reflete o compromisso contínuo da AMA em capacitar técnicos das prefeituras alagoanas, oferecendo cursos especializados que são fundamentais para o desenvolvimento de uma comunicação institucional eficaz durante o processo eleitoral.

SECOM/PMP

Fotos: AMA