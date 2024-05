O aviso de Joe Rogan antes de Mike Tyson x Jake Paul

Aé o anúncio de Mike Tysonpróxima luta com Jake Paulo envia ondas de choque pela comunidade do boxe, as preocupações sobre os riscos potenciais envolvidos estão na vanguarda das discussões.

O ex-campeão indiscutível dos pesos pesados, aos 57 anos, entrará no ringue com o muito mais jovem YouTuber que virou boxeador, Jake Pauloque é 31 anos mais novo.

Mike Tyson volta a treinar para luta com Jake Paul dando socos furiosos

Esta enorme diferença de idade levantou sobrancelhas e gerou debate entre fãs e especialistas. Durante um episódio recente do Joe Rogan Experience Podcast, o renomado comentarista Joe Rogan expressou suas preocupações sobre a possibilidade de Tyson sofrer danos graves.

Os medos de Rogan

Apesar destas preocupações, permanece um vislumbre de incerteza em torno do resultado da luta. Embora a idade de Tyson e a grande diferença de experiência entre os dois lutadores sejam fatores inegáveis, persistem especulações sobre se “Iron Mike” ainda possui o poder e a habilidade para desferir um nocaute em Paul.

Inicialmente, especulou-se que a luta poderia ser uma luta de exibição, possivelmente com os dois lutadores usando capacete para maior segurança. No entanto, o Departamento de Licenciamento e Regulamentação do Texas decidiu surpreendentemente sancionar a luta como uma luta profissional, embora com algumas modificações, como oito rounds de dois minutos.

“Ainda não está necessariamente gravado em pedra, eles podem não aprovar”, disse Rogan.

“Se muita gente protestar, não vai aprovar. O problema é que, se Tyson morrer, veja se você tem algo assim [happen].

“Se ele for fisicamente capaz de recuperar 70% do que costumava fazer.

“Apenas lidar com esses 90 por cento do poder [will be a problem for Paul].

“70% da capacidade física e 90% da potência.

“Porque a energia não acabou, você vê quando ele bate no saco. A energia está 100 por cento lá.

“Mas ele tinha um monte de problemas nas costas, tinha uma ciática muito forte e andava com uma bengala.

“Mas quem sabe o que eles fizeram [with stem cells]. Tenho certeza que ele está com as pessoas certas.

“Mesmo aos 57 anos, você pode ganhar muito dinheiro se Mike Tyson estiver em forma e em boa forma. O que é uma loucura dizer.”