Confira o resultado do concurso 240

Mais um dia de sorteio para começar bem a semana e com o pé direito. Então, se você realizou as suas apostas no concurso 240 da Super Sete veja abaixo o resultado. Sendo assim, saiba se você for um grande vencedor.

Aliás, dizem que sete é um número da sorte. Portanto, em um jogo que tem o algarismo no nome, basta acreditar na superstição para ver se vale realmente a pena.

Confira o resultado do sorteio anterior da Super Sete, número 239

No dia 06/05/2022, sexta-feira, foi feito o concurso 239 da Super Sete. Logo, confira abaixo como ficou o sorteio dos números nas colunas e veja também as premiações.

1ª Coluna – número sorteado: 2;

2ª Coluna – número sorteado: 5;

3ª Coluna – número sorteado: 1;

4ª Coluna – número sorteado: 9;

5ª Coluna – número sorteado: 4;

6ª Coluna – número sorteado: 7;

7ª Coluna – número sorteado: 7.

O prêmio estipulado era 1,1 milhão de reais aproximadamente. No entanto, não teve nenhuma aposta vencedora com 7 números. Contudo, confira as outras premiações para quem acertou 6 números ou menos. Veja abaixo.

6 acertos – 4 pessoas – R$6.583,25;

5 acertos – 57 pessoas – R$ 659,97;

4 acertos – 870 pessoas – R$43,23;

3 acertos – 7.107 pessoas – R$5,00.

Saiba como apostar na Super Sete

Dentro de um mundo de apostas, fazer isso na Super Sete é muito simples. Aliás, existe a possibilidade de colocar até 3 números por coluna para fechar a cartela.

Portanto, são 7 colunas disponíveis com números de 0 a 9. E dentre eles é necessário escolher um para cada uma delas.

No entanto, essa aposta é conhecida como mínima, porém existe a máxima, que é feita com 21 números dentro dela. Afinal, são 3 por cada coluna e multiplicado pelas 7.

Caso você queira apostar, mas não sabe quais números escolher, existe a possibilidade de solicitar uma surpresinha. Onde o sistema escolhe por você, os algarismos de forma aleatória.

Então, caso você queira apostar mais números dentro de uma única cartela, deve ter ciência que o valor ficará bem mais alto. Porém, há uma solução. Para isso, saiba que é possível realizar um bolão, onde tanto o valor da cartela quanto o prêmio serão divididos entre os participantes.

Saiba onde fazer a sua aposta

Os sorteios da Super Sete acontecem às segundas-feiras, quartas-feiras e às sextas-feiras. Sendo assim, para participar do concurso vigente é necessário realizar as apostas até às 19h, pois eles acontecem a partir das 20h.

Aliás, é possível apostar em uma casa lotérica e em um aplicativo ou site nas loterias caixa. Basta selecionar o jogo e preencher a sua cartela de acordo com a sua preferência.

Para apostas online, é necessário cumprir o valor mínimo de 30 reais para realizar o pagamento. Todavia, caso queira jogar repetidas vezes, o valor máximo ao dia é de 945 reais.

Confira o resultado do sorteio do concurso 240

O valor do concurso 240 da Super Sete foi de aproximadamente 1,2 milhão de reais. O sorteio foi feito no dia 9/05/2022

Veja abaixo como ficou a disposição dos números. Além disso, saiba se as suas apostas foram inspiradas para levar o prêmio milionário.

1ª Coluna – número sorteado: 2;

2ª Coluna – número sorteado: 4;

3ª Coluna – número sorteado: 9;

4ª Coluna – número sorteado: 8;

5ª Coluna – número sorteado: 3;

6ª Coluna – número sorteado: 6;

7ª Coluna – número sorteado: 1.

Saiba como retirar o seu prêmio da Super Sete

Para ter direito a premiação que a Super Sete você deve acertar a partir de 3 números. Contudo, os valores são pequenos. Dessa forma, se ganhou um valor que não chega a quantia de 1900 reais é possível fazer o resgate em uma casa lotérica.

No entanto, para os valores mais altos, o único modo de retirar em uma agência bancária da Caixa Econômica Federal. Enfim, em ambos os locais, o resgate só é possível da seguinte forma. Através da comprovação do pagamento da aposta e dos documentos que são CPF e identidade.

Se você apostou na Super Sete no concurso 240 e conseguiu levar essa bolada basta observar as informações com cautela para fazer o resgate. Porém, caso você não queira ir, fique tranquilo.

Pois, existe a possibilidade de solicitar o dinheiro através de uma procuração. Isto é, outra pessoa da sua confiança vai em seu lugar. Lembrando que a documentação é a mesma. Além disso, há o prazo de 90 dias para resgatar o prêmio.

E caso não tenha sido dessa vez que um prêmio da loteria chegou até a sua conta bancária, não se preocupe e continue apostando. Para isso, invista também em outros jogos da loteria para diversificar a sua jogatina e expandir as suas opções.