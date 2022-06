5 franquias de hambúrguer para investir

Independentemente do momento histórico, o brasileiro sempre manteve o hábito de se alimentar fora de casa, principalmente nos finais de semana. Porém, atualmente, com a introdução do serviço de delivery, esse comportamento aumentou drasticamente, resultando em um maior fluxo de vendas pelas empresas do ramo alimentício. Com isso, dentre as opções que mais cresceram a sua rentabilidade, temos um destaque para as franquias de hambúrguer. Assim, selecionamos 5 franquias de hambúrguer para você decidir qual o seu novo alvo de empreendimento.

Com isso, será possível, então, aplicar o seu dinheiro em uma franqueadora de sucesso e com bons históricos de lucratividade.

Atualmente, os investimentos do setor podem ser direcionados para marcas tradicionais ou gourmetizadas, ou seja, aquelas que tentam atender aqueles clientes mais exigentes. Segundo o Instituto Foodservice Brasil (IFB), as redes de fast food recebem mais de 80 milhões de consumidores todos os meses no país.

O rendimento lucrativo desse tipo de negócio tem crescido consideravelmente, ainda mais com a maior demanda do público no contexto pós pandemia da COVID-19. As franquias de hambúrguer, então, terminaram por obter um faturamento anual de mais de R$ 178 bilhões, tendo o percentual de 31% em suas perspectivas de desenvolvimento para o próximo ano.

Johnny Rockets

A Johnny Rockets é uma das maiores marcas do ramo alimentício dos últimos tempos. Também é uma das mais conhecidas internacionalmente pelos seus serviços de rápido atendimento e pela qualidade de seus produtos. Essa franquia de hambúrguer foi fundada em 1986 pela Arcos Dourados, que é uma franqueadora presente em vários países da América Latina. Atualmente, são 30 o número de territórios com unidades instaladas, incluindo o Brasil.

O ambiente das lojas costuma contar com músicas tradicionais que levam uma energia mais descontraída e divertida para o lugar. Dessa maneira, é muito comum que amigos e familiares se reúnam para aproveitar os seus sabores diferenciados.

Assim, conforme previsto nos seus termos de contrato, o investimento inicial mínimo para se tornar franqueado é de R$ 189 mil, com um faturamento médio de R$ 250 mil e um prazo de retorno que varia entre 18 e 40 meses.

Burger King

É uma franquia de hambúrguer muito difundida no país e que já conta com um número bem significativo de clientes fidelizados. A marca tem a reputação de ser uma grande concorrente no mercado alimentício, pois sempre permanece em uma busca incessante por vantagens competitivas que atraem mais consumidores.

Os seus produtos são de excelente qualidade e disponibilizados nas mais de 15 mil lojas em todo o mundo. No Brasil, que conta com aproximadamente 1300 estabelecimentos, para abrir uma unidade é preciso de um investimento mínimo de R$ 2,9 milhões, com um prazo de retorno de 72 meses, no máximo.

Tockyards Angus Sandwich

É uma marca pioneira no preparo de sanduíches de carne de primeira e com certificados de alta qualidade. Fundada no oeste dos Estados Unidos, se expandiu sua rede para outros países da América, levando sempre produtos com a melhor seleção de bovinos dentre a sua criação.

No território brasileiro, o estado sede da empresa é São Paulo, que possui 6 unidades disponíveis. É preciso, então, de um valor de investimento inicial mínimo de R$ 550 mil, com um prazo de retorno que varia de 36 a 48 meses.

McDonald’s

Essa franquia de hambúrguer é a maior e a mais conhecida empresa de serviço rápido de alimentação do mundo. A grande maioria do público aprova as mercadorias oferecidas pela empresa e costuma manter um alto fluxo de circulação entre as lojas.

No Brasil, a rede iniciou suas operações em 2007 pela Arcos Dourados e já conta com mais de 2 mil unidades espalhadas entre todos os estados do país. O investimento inicial mínimo para abrir uma unidade é de R$ 2,67 milhões.

Bebelu Sanduíches

É uma rede do ramo alimentício que possui mais de 30 anos de atuação e está presente em 10 estados do país. Atende rapidamente, mas sem perder a qualidade, e prioriza a otimização do tempo dos clientes.

Com mais de 60 lojas, a Bebelu Sanduíches tem sua sede instalada no Ceará, pois foi a primeira localidade de atuação da marca. É necessário, então, um investimento inicial mínimo de R$ 355 mil para que um empreendedor possa abrir uma unidade dessa inovadora franquia de hambúrguer.

Por fim, um negócio no ramo de alimentos é uma ideia sempre inteligente e com chance de ser rentável, afinal, quem não ama um bom hambúrguer, né?

Dessa forma, após este artigo, com certeza será mais fácil reunir as informações necessárias para que você dê seus primeiros passos para empreender em uma franquia de hambúrgueres!