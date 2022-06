Nunca é cedo demais para começar a se preparar para as provas do Enem. Afinal, são tantos conteúdos que devem ser analisados e estudados que todo minuto de estudo pode fazer uma grande diferença. Ao mesmo tempo, não adianta estudar mil coisas sem nenhum tipo de critério. É preciso seguir uma rotina e uma sequência lógica.

Além disso, outras ações podem auxiliar na hora de estudar para o Enem. Neste texto, apresentamos algumas dicas que podem ser interessantes. Acompanhe!

Como se preparar para as provas do Enem?

Para conseguir se preparar para as provas do Enem você precisa de dedicação, paciência e foco. A preparação exige que você abra mão de alguns momentos de lazer para focar nas suas atividades do dia.

Obviamente, você precisa de momentos de descanso e diversão, mas não pode transformar esses momentos em procrastinação.

Dito isso, vamos às dicas de hoje:

1. Encontre cursos preparatórios gratuitos

Na internet é possível encontrar uma série de cursos preparatórios gratuitos. Alguns possuem um conteúdo programático que segue um fio condutor, ou seja, possui um começo meio e fim. Em contrapartida, algumas opções apresentam aulas avulsas. Neste segundo caso, o ideal é que você crie a sua sequência de estudos, acessando as aulas à medida que vai avançando nas suas leituras e aprendizagens.

Você pode, inclusive, encontrar diversas aulas no próprio YouTube. Basta saber quais são os conteúdos que você deseja aprender e investir nisso.

2. Monte um cronograma de estudos

Para que você possa encontrar os materiais mais interessantes, crie um cronograma de estudos. O que você precisa aprender em história? Em ciências? Matemática? Ter consciência do que precisa ser aprendido é muito importante para garantir que você monte um calendário consistente.

Pra montá-lo, elenque os conteúdos a serem aprendidos em forma de “escadinha”. Por exemplo, antes de aprender a como usar os pronomes, o que você deve aprender? As classes de palavras? Pense sobre isso e crie um cronograma sequencial.

3. Dedique-se ao seu cronograma em um ambiente adequado

Além de ter um cronograma de estudos para se preparar para as provas do Enem, lembre-se também de se dedicar a ele como se fosse um trabalho de fato. Isto é, não fique se sabotando e procrastinando, mas sim, cumpra o que deve ser cumprido a cada dia. É o famoso “simplesmente faça”.

Em paralelo a isso, estude sempre em um ambiente adequado para a sua aprendizagem, a fim de aumentar as chances de ter uma absorção melhor dos conhecimentos.

4. Use diversos estímulos de aprendizagem

O seu cérebro aprende à medida que você o estimula. Sendo assim, não fique focando apenas na leitura – busque outros estímulos ricos! Ouça, assista, ensine, desenhe, escreva, mova o corpo enquanto pensa sobre o assunto, faça simulados, enfim! Use diversas estratégias para absorver os conteúdos.

5. Analise provas antigas e use-as como base para os seus estudos

Analise as provas dos outros anos e use-as como base para estudar. Assim você terá uma visão mais clara acerca dos tipos de conteúdos que são cobrados na hora da prova, viabilizando o seu desenvolvimento.

Bons estudos!