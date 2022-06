É muito importante que o candidato adote uma postura participativa de forma orgânica durante a entrevista de emprego. Para isso, o conhecimento sobre o seu próprio currículo pode ser um importante reforço para um comportamento positivo e participativo.

Entrevista de emprego: adote uma postura orgânica e positiva durante a elaboração de sua narrativa

O candidato precisa falar sobre seus pontos fortes e fracos de maneira natural. Por isso, estudar de forma aprofundada a sua própria carreira é uma maneira orgânica de reforçar seus pontos positivos e de direcionar seus pontos negativos.

Apresente soluções para seus pontos negativos

Dessa forma, na condição de candidato, você poderá falar sobre seus defeitos sem se sentir pressionado durante o processo seletivo. Você pode colocar uma situação negativa durante a entrevista, desde que você reforce a sua proatividade apresentando uma solução.

Por exemplo, você pode falar que possui dificuldades para falar em público, ao passo que é importante que você destaque o seu desejo de estudar teatro. Dessa maneira, você apresentará uma solução para algo negativo; o que torna o seu ponto negativo uma solução e uma qualidade de forma indireta.

Destaque sua trajetória profissional de forma natural

Além disso, é importante que fale sobre situações concretas vivenciadas em seus empregos anteriores. Sendo assim, você pode falar sobre sua proatividade; facilidade para lidar com metas; gestão de pessoas; direcionamento estratégico; acompanhamento de projetos; capacidade analítica; implantação de sistemas; construção do relacionamento da empresa com o seu cliente em potencial; facilidade para gerir conflitos; inovação; dentre outras características do seu perfil profissional.

A avaliação é feita de maneira holística durante o processo de recrutamento e seleção. Por isso, o comportamento e a narrativa são fatores complementares.

Adote uma postura participativa

Sendo assim, é importante que você não gesticule excessivamente; não balance as pernas enquanto constrói a sua narrativa; não deixe seus braços cruzados; mantenha o seu tom de voz calmo e direcionado e tenha assertividade quando responder aos questionamentos feitos durante a entrevista de emprego.

Faça perguntas pertinentes e avalie os valores envolvidos

Não menos importante, faça uso do espaço para perguntas. Sendo assim, não saia da entrevista de emprego com dúvidas referentes a benefícios, planos de carreira e atividades da vaga.

Dessa forma, você torna genuína a avaliação feita pela profissional de recrutamento e seleção; bem como pode avaliar de maneira integral a viabilidade da contratação, já que essa avaliação deve ser feita por todos os envolvidos, considerando os valores e a objetividade de ambas as partes.