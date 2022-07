Ative o código de ativação HBO Max de 6 dígitos activate.hbomax.com

No HBO Max, você pode assistir a todos os programas da HBO, passados ​​e presentes, de The Sopranos a Game of Thrones e Barry. Além disso, mais de 1.000 filmes podem ser vistos, incluindo novos lançamentos como Aquaman e A Star Is Born e títulos de bibliotecas. Mas, para assistir a esses filmes emocionantes, você precisa obter uma assinatura.

Portanto, você deve adquirir uma assinatura e usar o código de ativação de 6 dígitos nos dispositivos – active.hbomax.com a partir de hbomax.com/tvsign URL. No entanto, se você não tem ideia de como usar o código de ativação de 6 dígitos que você pode usar na URL hbomax.com/tvsign para ativar os serviços, siga este guia até o final para saber os detalhes.

O que é HBO Max?

Embora não haja necessidade de explicar isso, pois todos sabem sobre o HBO Max, é um popular serviço de streaming baseado na Internet sob demanda de propriedade da Warner Bros. Discovery. Vídeos, filmes e até séries da web estão disponíveis na Hbomax.

A HBO pode ser assistida em praticamente qualquer dispositivo com recursos de vídeo e conexão à Web, assim como pode ser assistida em praticamente qualquer computador com um navegador compatível. Hbomax também pode ser visto na televisão.

Quais são os dispositivos que o HBO Max suporta?

Você deve ter o Windows 7 ou posterior Deve haver pelo menos o Mac OS X 10.10 (Yosemite) instalado em seu computador. Em termos de dispositivos móveis, o iOS 12.2 ou posterior é necessário para usuários de iPhone, iPad e iPod Touch Um smartphone e um tablet (com Android OS 5 ou superior) são considerados dispositivos Android Os laptops feitos pelo Google são chamados de Chromebooks. A partir de 2016, a maioria das TVs Android da Sony eram baseadas em Android. Caixa de transmissão AT&T Os usuários do Windows podem baixar o Chrome, Firefox e Microsoft Edge. A versão mais recente do Safari é necessária. (Com Android OS 5 ou posterior) Android Television (Android TV) Você pode assistir a séries da web, filmes e programas de TV na Apple TV. A Apple TV (3ª geração ou posterior) pode transmitir via Chromecast.

Como criar uma conta com o HBO Max/TV Entrar?

Portanto, antes de dizermos como ativar o HBO Max usando o URL hbomax.com/tvsign, é crucial criar sua conta no HBO Max/TV. Então, caso você não saiba como fazer isso, aqui estão alguns passos que certamente vão te ajudar:

Clique no botão de login no Login HBO max/tv página. Insira suas credenciais de e-mail para criar uma nova conta. A senha e o nome de usuário devem ser redigitados. Seu CEP pode ser localizado no menu suspenso CEP. Clique e digite seu sexo e data de nascimento e verifique o Recaptcha. Especifique se permitir que as pessoas encontrem meu canal Hbomax se tiverem meu endereço de e-mail na caixa a seguir. A leitura dos termos e condições, incluindo as políticas de privacidade, é muito importante. Selecionar Criar a minha conta do cardápio.

É isso. Agora, você criou sua conta, então é hora de ativar a conta usando o código de seis dígitos. Então, leia mais para saber disso.

Ative o código HBO Max em qualquer dispositivo de streaming

É muito popular na internet que os americanos insiram ou ativem códigos HBO Max em hbomax.com/tvsign. Ao contrário do que muitos pensam, isso não é algo que possa ser evitado.

É necessário inserir o código de seis dígitos de www.hbomax.com em seu computador para ativar HBO Max .

Hbomax.com/tvsignin também não é claramente compreendido por muitas pessoas.

Eu gostaria de explicar a você que para ativar o HBO Max Code, você deve visitar o hbomax.com/tvsignin local na rede Internet.

Para acessar esta página, digite Ative o código HBO Max

Portanto, você deve revisar cuidadosamente todo o material aqui apresentado.

Etapas para ativar o HBO Max:

Obtenha o HBO Max para o seu smartphone e instale-o. Abra um navegador da web e vá para hbomax.com. Copie o código de ativação de 6 dígitos do seu smartphone. Digite o código de ativação do HBO Max em seu navegador da web. Selecione Entrar. Você precisa escolher um provedor de cabo. Digite o login e a senha do seu provedor para ativar o HBO Max na sua TV.

Ative o HBO Max usando o URL hbomax.com/tvsign no Xbox One

Se você tiver um console Xbox como o Xbox one ou X\S, também poderá usar o HBO Max. No entanto, caso você ainda não esteja familiarizado com esse fato, certifique-se de executar estas etapas para ativar esse recurso no seu Xbox One:

Vá para a App Store e procure por HBO Max. Instale o HBO Max no seu Xbox One. Você pode fazer login com o nome de usuário e a senha da sua conta HBO Max. Acesse hbomax.com em um navegador da web. No local apropriado da página, copie e cole o código. Para ativar o HBO Max no Xbox, insira o nome de usuário e a senha da sua conta do provedor HBO Max.

Como faço para ativar o HBO Max Code na minha TV Roku?

Se você possui uma TV Roku, pode seguir as etapas abaixo para usar o HBO Max. Então, vamos conferir esses passos:

Se ainda não estiver instalado, abra o canal HBO Max. Faça login no aplicativo HBO Max usando suas credenciais do HBO Max. Acesse o site oficial. Digite o código de ativação na barra de ativação necessária na tela da TV Roku. Você deve selecionar seu provedor de TV a cabo na lista e fazer login para ativar o HBO Max no seu Roku.

Como configurar o processo de login do HBO Max/TV no Amazon Fire Stick

Depois de instalar o HBO Max no seu Amazon Fire Stick, você poderá fazer login no HBO Max TV sem problemas. Você pode facilmente baixar o aplicativo seguindo as instruções abaixo:

Visite a Página inicial do Fire Stick . Acesse o Google e digite Hbomax (a primeira opção). Selecione o aplicativo HBOMax. Clique no ícone de download para começar. Inicie o HBO Max. No menu, selecione Entrar . Você receberá um código quando fizer isso pela primeira vez. Vamos para www.hbomax.com/tvsignin em seu computador ou smartphone. Clique Próximo depois de inserir o código exibido em sua TV. Inscreva-se via TV ou operadora de celular. Selecione seu Provedor HBO Max . Faça login com as credenciais fornecidas pelo seu provedor.

Embrulhar

Então, isso é tudo como usar o código de ativação de 6 dígitos em dispositivos – activate.hbomax.com de hbomax.com/tvsign URL. Esperamos que este guia tenha ajudado você. Mas, agora, se você tiver alguma dúvida, comente abaixo e nos avise.

ARTIGOS RELACIONADOS: