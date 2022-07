Auxílio para caminhoneiros pode ser iniciado ainda em julho, diz Governo

Dentro de mais alguns dias, os caminhoneiros autônomos poderão começar a receber um novo auxílio social no valor de R$ 1 mil. Segundo nova sinalização do Governo Federal, há a possibilidade de começar os pagamentos do polêmico voucher para os trabalhadores autônomos da área já em julho. No entanto, ainda não há uma data oficial.

Embora exista a possibilidade de começar a pagar o novo voucher para os caminhoneiros ainda em julho, o mais provável é que ele só comece em agosto. Em tese, tudo dependerá da velocidade que a PEC dos Benefícios caminha no Congresso Nacional. A data da aprovação definirá o início do voucher.

A PEC dos Benefícios já foi oficialmente aprovada pelo Senado Federal há duas semanas. Agora, o texto está em tramitação na Câmara dos Deputados. Na última semana, o documento foi aprovado por uma comissão especial e agora segue para análise do plenário. A votação da matéria está marcada para acontecer justamente nesta terça-feira (12).

Vale lembrar que mesmo depois do possível crivo dos parlamentares, o texto ainda precisa passar pela sanção do presidente Jair Bolsonaro (PL) e também por uma regulamentação do benefício por parte do Ministério da Cidadania.

Ao regulamentar a matéria, o Ministério teria que explicar algumas ideias e regras gerais do programa. Quem pode receber? Como se inscrever? Como seria a seleção? Todas estas perguntas precisam, portanto, de respostas antes do início dos pagamentos do novo projeto social. O Governo precisaria correr contra o tempo.

Auxílio Brasil

A possibilidade de começar a pagar o voucher ainda neste mês não se estende para as mudanças do Auxílio Brasil. Qualquer alteração aprovada na PEC para o programa social em questão somente começaria a valer a partir do mês de agosto.

O Ministério da Cidadania alega que não há mais tempo hábil para começar os repasses turbinados do Auxílio Brasil ainda em julho. Dessa forma, o projeto social manteria agora o seu formato original mesmo em um cenário de aprovação da PEC.

E qual seria o formato original? Pagamentos de, no mínimo, R$ 400 por família para pouco mais de 18 milhões de pessoas. Trata-se, portanto, da mesma lógica de liberações que vimos em repasses nos meses anteriores este ano.

Caminhoneiros

A novela envolvendo o Governo Federal e os caminhoneiros do país já tem vários capítulos. Eleito com o apoio de vários trabalhadores da área, o presidente Jair Bolsonaro (PL) vê uma queda de apoio entre os motoristas.

Tudo por causa dos mais recentes aumentos no preço do diesel. Para tentar impedir um sentimento de insatisfação generalizada, que poderia levar até a uma greve, o Governo decidiu pagar um auxílio para os trabalhadores da área.

A indicação inicial era de que o voucher faria repasses de R$ 400 mensais. No entanto, o valor gerou muitas críticas por parte dos caminhoneiros. Agora, a nova indicação já pacificada no texto da PEC é de depósitos de R$ 1 mil até o final do ano.