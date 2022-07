Como reduzir ou diminuir o zoom do Apple Watch (2022)

O Apple Watch é uma ótima ferramenta se você usa vários dispositivos Apple. Possui ótimos recursos que irão ajudá-lo com suas tarefas do dia-a-dia. No entanto, uma tela ampliada pode causar problemas na leitura do conteúdo. Se o seu Apple Watch tiver sido ampliado, você precisará reduzi-lo e usá-lo corretamente. Se você chegou a este artigo procurando como reduzir o zoom do Apple Watch, este artigo o ajudará com isso.

Como reduzir ou diminuir o zoom do Apple Watch

Neste artigo, discutiremos como você pode reduzir o zoom do Apple Watch.

Reduzir o Apple Watch

Você pode reduzir o zoom do Apple Watch desativando o recurso Zoom. Abaixo está o guia passo a passo para diminuir o zoom do Apple Watch-

Em primeiro lugar, abra o Assistir aplicativo no seu iPhone.

Dirija-se ao Meu relógio guia que você encontrará no canto inferior esquerdo da tela.

Aqui, role para baixo e selecione o Em geral opção.

A seguir, selecione o Acessibilidade opção aqui.

Agora, toque no Ampliação opção aqui na tela.

Desative esse recurso para reduzir o zoom do Apple Watch.

Palavras finais

Depois de seguir as etapas acima, você pode reduzir o zoom no Apple Watch facilmente. Esperamos que este artigo o ajude com o que você está procurando e, se o ajudou, informe-nos na seção de comentários.

Perguntas frequentes

Por que meu Apple Watch está extremamente ampliado?

Seu Apple Watch pode estar extremamente ampliado devido ao recurso Zoom no Apple Watch. Você pode pressionar o botão da coroa digital no Apple Watch três vezes.

Como faço para diminuir o zoom da tela do meu Apple Watch?

Você pode reduzir o zoom da tela do Apple Watch pressionando três vezes o botão da coroa digital no Apple Watch. Você pode desativar a opção Zoom do Apple Watch seguindo as etapas deste artigo.

Como faço para forçar a reinicialização do meu Apple Watch?

Se você quiser forçar a reinicialização do Apple Watch, mantenha pressionado o botão lateral e o botão Digital Crown juntos por três segundos até ver o logotipo da Apple na tela. Isso forçará a reinicialização do Apple Watch e corrigirá qualquer problema que você esteja enfrentando.

Como faço para ampliar a tela do meu Apple Watch?

Se você quiser ampliar a tela do Apple Watch, precisará tocar duas vezes na tela. Tocar duas vezes na tela aumentará o zoom e tocar duas vezes novamente diminuirá o zoom.

LEIA TAMBÉM: