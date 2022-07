Magna Executive Search tem vagas de emprego em São Paulo

A Magna Executive Search, consultoria especializada em recursos humanos, anunciou recentemente a abertura de novas posições para moradores da região de São Paulo. Para se candidatar será necessário atender aos critérios mínimos e se identificar com o perfil das empresas que estão contratando. Continue acompanhando para ter acesso a mais informações.

Magna Executive Search divulga um novo processo de recrutamento

Referência no setor de recursos humanos, a Magna Executive Search é uma empresa brasileira que oferece aos seus clientes vários tipos de serviços, como Assessoria de Transição de Carreira, Search: Liderança, Executivos e Profissionais além de Assessment.

Todos os setores contam com profissionais especializados dentro da área que atuam, garantindo a máxima qualidade em todos os recrutamentos e seleções.

Com um novo processo seletivo aberto, a companhia divulgou novas oportunidades que são destinadas a moradores do estado de São Paulo, os interessados deverão consultar todos os critérios estabelecidos e se cadastrar de maneira online no cargo que pretende preencher, feito isso basta aguardar os próximos passos da seleção.

Segundo informações da plataforma VAGAS.COM, a recrutadora possuir as seguintes posições disponíveis:

Coordenadores de Orçamento — Monte Mor;

Analistas de Planejamento nível Sênior — Monte Mor;

Gerente de Contas — Itapevi;

Supervisores de Gestão de Contratos — Monte Mor;

Coordenadores de Marketing — Monte Mor.

Como se inscrever

Os interessados em participar do processo seletivo da recrutadora Magna Executive Search, devem residir no estado de São Paulo e se identificar com a empresa contratante. As fichas cadastrais podem ser enviadas por meio do link de participação.

