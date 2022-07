Prefeito Djalma Beltrão discute Desenvolvimento Econômico da Região Sul

Em encontro realizado neste sábado, 23 de julho, na quadra Moacir Beltrão no município de Coruripe, o prefeito Djalma Beltrão, acompanhado de vereadores e secretários de Piaçabuçu, participaram da Agenda do Desenvolvimento Econômico da Região Sul de Alagoas. O evento teve o objetivo de apresentar as ações desenvolvidas na Região, como às rodovias recuperadas e construídas, o hospital que é referência no Estado, entre outros avanços, além de também apresentar um novo plano para desenvolvimento futuro.

O encontro reuniu diversos prefeitos, vereadores, lideranças e contou com a presença do Governador Paulo Dantas, do ex-governador Renan Filho, ex-Secretário de Desenvolvimento Econômico, Marcius Beltrão, o ex-prefeito de Coruripe Joaquim Beltrão, além dos deputados estaduais Yvan Beltrão e Marcelo Victor.

Para o prefeito Djalma Beltrão o evento foi de grande importância para que todos os prefeitos pudessem apresentar as necessidades locais e de forma integrada, pudessem junto com o Governo do Estado, continuar avançando no desenvolvimento de seus municípios, buscando melhorias futuras para o aparelhamento dos equipamentos públicos que influenciam diretamente na melhoria da qualidade de vida da população da Região Sul de Alagoas.