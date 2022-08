Centro de Convenções de Penedo recebe Seminário Cidades Empreendedoras

Governo Ronaldo Lopes apoia iniciativa focada no empreendedorismo

Secom PMP

No próximo dia 15 de setembro, Penedo sedia o Seminário Executivo Cidades Empreendedoras, uma iniciativa direcionada para o empreendedorismo nos municípios do interior de Alagoas.

A apresentação de propostas e projetos acontece no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, homenagem ao empresário que fez investimentos importantes em Penedo e região, inclusive o local do seminário, o antigo Cinema São Francisco.

No espaço recuperado e modernizado pela Prefeitura de Penedo em parceria com os governos federal e estadual, o Prefeito Ronaldo Lopes e o presidente do Movimento Alagoas Competitiva, Luiz Otávio Gomes, fazem a abertura do evento, às 14 horas.

Luiz Otávio também participa do primeiro painel do seminário em Penedo, junto com Renata Fonseca (Gerente de Competitividade do Sebrae Alagoas) e Josealdo Tonholo (Reitor da Universidade Federal de Alagoas).

O trio apresenta o tema Cidade Empreendedora: Como Implantar um Ambiente de Negócios Pró-Ativo, com Foco no Desenvolvimento Econômico e Social e com Base na Formação Educacional.

Penedo Como Hub de Turismo

A programação reserva um talk-show com participação do Secretário Municipal de Turismo, Jair Galvão, sobre Penedo Como Hub de Turismo, ao lado de Vinícius Lage (ex-Ministro de Turismo), Caroline Balbino (Secretária de Turismo de Alagoas) e Glênio Cedrim (empresário e liderança do setor turístico).

Já o painel Penedo Cidade Empreendedora – Novas Tendências e Grandes Oportunidades para Empreender em Penedo e Região será apresentado por Pedro Soares, Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico, Comércio e Indústria (Sedecin), pasta que também era responsável pelo turismo até este ano.

O Prefeito Ronaldo Lopes optou por criar a Setur Penedo para dar mais autonomia e celeridade ao setor capaz de gerar mais emprego e renda para a população local.

O tema Penedo Cidade Empreendedora terá ainda a participação do Diretor Financeiro do Sebrae Alagoas, Roberval Cabral, e do economista chefe da Fecomércio Alagoas, Victor Hortêncio.

O encerramento do seminário executivo retoma o formato talk-show, com o gestor penedense Ronaldo Lopes, Luiz Otávio Gomes, Marcos Vieira (Superintendente do Sebrae Alagoas) e Saumíneo Nascimento, presidente do Conselho do Banco do Nordeste.

O Seminário Cidades Empreendedoras 2022 é aberto ao público, com inscrições abertas e gratuitas.

Clique neste link para garantir sua participação.