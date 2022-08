A dinâmica do mercado atual exige estudos de mercado e investimentos em tecnologia por parte do entrante no empreendedorismo, por isso, empreender na era digital pode ser uma fonte de desafios e de oportunidades.

O investimento em tecnologia na dinâmica do mercado atual

O direcionamento da empresa deve ocorrer desde o escopo do processo. Visto que dessa forma é possível direcionar os investimentos da marca para que a empresa conquiste o mercado, destacando o seu diferencial competitivo. Uma empresa na era digital deve considerar diversos aspectos para lançar um produto.

Adapte ferramentas estratégicas

A adaptação de ferramentas estratégicas pode ser de grande valia para o empreendedor, já que através de estudos mercadológicos feitos por meio de ferramentas como a matriz Swot a a análise Pest, por exemplo, a empresa pode obter dados relevantes sobre o cenário mercadológico atual e sobre a viabilidade do seu produto. O direcionamento através de ferramentas estratégicas, possibilita que uma marca na era digital adapte seus projetos.

Direcione o seu produto

Através da análise Pest, por exemplo, a empresa pode analisar a viabilidade de manter o produto em evidência, destacando-o através do marketing digital, ou de lançar uma outra linha, tendo em vista que o seu produto tende a obsolescência, dentre outros aspectos.

Dessa forma, é possível direcionar uma marca no mercado, considerando os fatores externos para o direcionamento dos fatores internos, acompanhando a tecnologia e a inovação, entregando para o seu cliente melhorias de forma direta e indireta.

Destaque a sua marca dentro do seu nicho de mercado

O investimento em tecnologia é um fator inerente à atuação empresarial na era digital, contudo, esse investimento pode ser estudado para que a empresa alcance o seu potencial de mercado dentro do seu nicho de atuação.

A tecnologia omnichannel representa uma inovação no varejo

Visto que uma ferramenta com a tecnologia omnichannel, por exemplo, permite que a empresa customize canais e alcance seu público-alvo de forma orgânica.

A tecnologia otimiza processos e expande a comunicação

Além disso, a tecnologia omnichannel representa uma revolução do varejo, já que o cliente compra em um canal online e retira o produto em um canal físico, ou vice-versa, bem como representa uma quebra de barreiras internas na comunicação e no atendimento ao cliente.

Sendo assim, esse é um exemplo de como a tecnologia pode ampliar uma empresa no que tange aos seus objetivos de mercado, bem como pode destacar o seu diferencial competitivo.