Prefeito Ronaldo Lopes apresenta proposta de PDV para servidores do SAAE

Diálogo reuniu representantes da Prefeitura de Penedo, da autarquia municipal, sindicatos e Câmara de Vereadores

Secom PMP

O Prefeito Ronaldo Lopes voltou a conversar diretamente com servidores do SAAE Penedo e seus representantes legais, agora para debater propostas de um Plano de Demissão Voluntária.

Reunidos na tarde desta segunda-feira, 08, na sede da Prefeitura de Penedo, governo, servidores, direção do SAAE, advogados e sindicalistas dialogaram sobre uma solicitação dos funcionários da autarquia: um Plano de Demissão Voluntária (PDV).

O debate que contou com a participação do Vereador Messias da Filó foi aberto pelo gestor penedense que conseguiu preservar o SAAE e o emprego dos trabalhadores, mesmo com a concessão do abastecimento de água e do tratamento de esgoto pelo município.

A mudança na gestão dos serviços essenciais é consequência direta do Marco Legal do Saneamento, instituído pelo governo federal em julho de 2020.

Visando contemplar quem não quiser continuar no serviço público, com salário pago pela folha do SAAE até a aposentadoria – inclusive para quem for remanejado para outros setores da Prefeitura de Penedo –, Ronaldo Lopes atende o apelo e apresenta a proposta.

A princípio, o PDV do SAAE resultará para cada servidor efetivo o valor equivalente a 40 salários. De forma democrática, foi apresentada contraproposta de 50 salários, com revisão do mês referência para o cálculo.

Ronaldo Lopes informou que será feito o estudo de impacto financeiro, caso a caso, para apresentar à comissão formada por representantes dos servidores, do Sindicato dos Urbanitários e do Sindicato dos Servidores Públicos Municipais de Penedo.

“O servidor do SAAE que não aderir ao PDV, seja qual for o valor que receberá no plano, não se preocupe porque seu emprego e seu salário estão garantidos até o dia de sua aposentadoria. Disso nós não abrimos mão, é o compromisso que assumi desde o início e estou cumprindo com minha palavra”, afirma Ronaldo Lopes.

Texto e fotos Fernando Vinícius