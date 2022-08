Que dia libera o consignado Auxílio Brasil?

Uma pergunta que tem pairado sobre a cabeça dos brasileiros é: que dia libera o empréstimo consignado do Auxílio Brasil?

Após ser anunciado pelo governo, o empréstimo com garantia do Auxílio Brasil precisa passar por regulamentações antes ficar disponível ao público.

No entanto, já é possível realizar o pré-cadastro em algumas instituições. Por isso, veja a seguir mais informações sobre a linha de crédito. Além disso, confira mais detalhes sobre o benefício e quem tem direito a receber as parcelas.

O que é o Auxílio Brasil?

Criado pelo atual governo, o Auxílio Brasil é um programa que irá beneficiar as famílias de baixa renda do nosso país.

Logo que foi lançado, o programa já prometia substituir o antigo Bolsa Família. Aliás, que também tinha o mesmo propósito: ajudar as famílias mais carentes do Brasil.

O primeiro valor que foi anunciado era de 300 reais por mês, para os cidadãos que se encaixassem nos critérios. No entanto, logo que começou a ser pago, as famílias já começaram a receber 400 reais.

Há algumas semanas, o governo por meio de uma PEC visando diminuir os impactos da atual situação de calamidade pública que estamos vivendo, elevou o valor pago pelo Auxílio Brasil para 600 reais.

O principal argumento para este aumento é devido ao caráter excepcional da crise econômica que o Brasil ainda passa. Além disso, o aumento dos preços é outra razão para a elevação do valor do benefício.

Porém, este valor será de caráter temporário. Por isso, só será pago até 31 de dezembro de 2022. Logo, no próximo ano voltará ao valor inicial.

Empréstimo consignado do Auxílio Brasil, entenda!

Após implementar o programa o Governo Federal também anunciou outras medidas. Aliás, com o intuito de distribuir mais recursos para a população e promover o aquecimento da economia.

Uma dessas medidas foi o empréstimo consignado do Auxílio Brasil. Assim como em outras linhas consignadas, o valor das parcelas para quitar a dívida é descontado diretamente da folha. Então, o cidadão recebe somente o restante do benefício.

Apesar de prometer um alívio aos brasileiros, especialistas apontam um sério risco de superendividamento da população mais vulnerável.

Como vai funcionar o consignado Auxílio Brasil?

Como vimos anteriormente, o empréstimo consignado do Auxílio Brasil funcionará do mesmo modo que as outras linhas de crédito consignado que são operadas. Por exemplo, no caso dos pensionistas e aposentados do INSS. Ou seja, o valor para quitar a dívida será descontado na fonte, defasando o benefício.

Além disso, ainda não existe uma porcentagem máxima de juros que poderá ser cobrada. No caso das aposentadorias, o máximo permitido por lei é 3,02% ao mês. Enquanto, no caso do consignado do Auxílio Brasil, é provável que este percentual chegue a 5%.

Ademais, o empréstimo não pode comprometer mais do que 40% do valor total do benefício. Além disso, como os 600 reais pagos atualmente são em caráter emergencial e temporário, esse cálculo deve ser feito sobre os 400 reais, que é o valor original do benefício.

Outra exigência para contratar o consignado do Auxílio Brasil é que o prazo máximo para quitação completa da dívida não ultrapasse 2 anos.

Quais bancos irão oferecer o crédito?

Ainda não há indícios claros de quais bancos irão ou não oferecer o empréstimo aos beneficiários do programa.

Até o momento, somente a Caixa Econômica Federal e o Branco do Brasil demonstraram interesse pelo serviço. A propósito, isso ocorre, pois essas instituições já operam outros programas federais.

Por ser um empréstimo oferecido para a parcela mais pobre e vulnerável da população, muitas instituições têm preferido não disponibilizá-lo. Assim, visando uma maior preservação econômica dessas pessoas.

Que dia libera o consignado Auxílio Brasil?

Agora que você já sabe mais sobre o consignado do Auxílio Brasil, e quais bancos irão disponibilizá-lo, deve estar se perguntando quando ele será liberado.

Contudo, é necessário ter paciência, visto que o projeto ainda não passou pelo crivo do Ministério da Cidadania.

Apesar de já ter sido sancionada, a lei ainda precisa passar pela regulamentação do Ministério antes de liberar ao público. Dessa forma, será mais fácil para garantir que o serviço tenha regras e sua aplicação, na prática.

No entanto, segundo o ministro da Cidadania, Ronaldo Bento, a operação do consignado Auxílio Brasil deve iniciar até o começo do mês que vem.

Agora que você já sabe mais a respeito da linha de crédito, e como ela deverá funcionar, fique atento as próximas notícias do Ministério da Cidadania e saiba quando o empréstimo será liberado!