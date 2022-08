Saint-Gobain recruta recém-formados para Programa de Trainee 2023

Líder global em construção leve e sustentável, a Saint-Gobain está recrutando recém-formados para seu Programa de Trainee 2023. A empresa, que é detentora de grandes marcas, como a Quartzolit, Tekbond, Telhanorte, Tumelero e muito mais, oferece soluções integradas para a reforma, construção leve e descarbonização da construção e da indústria. São mais de 167 mil colaboradores, localizados em 76 países.

São elegíveis profissionais que tenham concluído há no máximo três anos qualquer graduação nas áreas de Exatas, Humanas ou Biológicas e tenham conhecimento em inglês a partir do nível intermediário. Os candidatos também deverão ter disponibilidade para mudar de cidade.

Ao todo, são disponibilizadas 20 vagas para atuação nas áreas de Digital & Inteligência de Dados, Industrial e Indústria 4.0, Comercial, Compras, Finanças, Supply Chain, Marketing, Pesquisa & Desenvolvimento e Recursos Humanos. Durante o programa, que tem duração de 18 meses, os novos talentos terão a oportunidade de vivenciar o dia a dia da empresa, que oferece mais de 200 horas de treinamentos internos e externos, além de Mentoria de Projeto e Carreira.

A empresa reforça seu compromisso com a diversidade e estimula o diálogo aberto, o compartilhamento de ideias, o intraempreendedorismo, a colaboração, a mobilidade e a responsabilidade com a sociedade e suas comunidades.

Como se candidatar

Os interessados em participar do programa deverão acessar o site https://www.saint-gobain.com.br/programa-de-trainee e se inscrever até o próximo dia 7 de setembro. A seleção será realizada de forma totalmente online.

O processo seletivo será dividido em etapas, que incluem testes de nível de proficiência no idioma inglês, entrevistas, dinâmicas de grupo com RH, além de conversas com Executivos do Grupo.

A previsão é de que os profissionais contratados iniciem sua trajetória na empresa em janeiro de 2023.