Setur Penedo faz visita técnica ao Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió

O objetivo foi conhecer o funcionamento do principal equipamento de convenções e eventos de Alagoas, visando uma melhor gestão para o Centro de Convenções de Penedo

Secom PMP com Assessoria Setur Penedo

Visando aprimorar a gestão do Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, o Secretário de Turismo Jair Galvão e a diretora de Planejamento, Administrativo e Financeiro da Setur Penedo, Roanne Andrade, visitaram o Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, em Maceió.

Durante a visita guiada por Larissa Lopes, gerente Comercial do Centro Cultural e de Exposições Ruth Cardoso, os gestoes da Setur Penedo puderam entender os bastidores administrativos do espaço público.

A visita técnica mostrou aspectos operacionais, fluxo de comercialização, organização, execução, legislação e normas sobre o funcionamento do equipamento gerido pela administração pública, referência fundamental para o Centro de Convenções de Penedo.

Para Jair Galvão, gestor da Setur, o momento foi de troca de informações importantes, que somará positivamente à gestão do Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto.

“Ter a oportunidade de conhecer a operação do principal equipamento de convenções e eventos de Alagoas, que é referência no Nordeste e em todo o Brasil, é de grande valia”, explica Jair.

O secretário explicou, ainda, que a partir da visita e de outros estudos que estão sendo conduzidos, haverá a definição dos critérios de uso, regras de comercialização e a regulamentação do uso e a disponibilidade do Centro de Convenções de Penedo para os organizadores do segmento de eventos em geral.

Por Thaciana Lima – jornalista e social media da Setur Penedo