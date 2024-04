O vencedor da Copa Combate, Ramiro Jimenez, assina novamente com a Combate Global para um novo acordo multi-luta

Ramiro Jiminez, um dos maiores pesos-penas do esporte, continua no Combate Global.

Autoridades promocionais confirmaram ao MMA Fighting que Jimenez, vencedor da Copa Combate de 2023, assinou um novo acordo de várias lutas e plurianuais para permanecer na promoção no futuro próximo. O finalizador por 10-0 venceu todas as oito lutas promocionais, ganhando paralisações em sete delas.

O jovem de 25 anos fez 4 a 0 em 2023, o que inclui o campeonato do torneio Cope Combate – que viu ““El Cachanilla” vencer três lutas em uma noite no evento de dezembro. Ele conquistou a decisão da maioria sobre Pablo Burgos em seu confronto no primeiro turno, antes de vencer o torneio de uma noite com resultados consecutivos no primeiro turno contra Mauricio Eguiluz e Tommy Garcia.

Jimenez estreou profissionalmente no Combate Global com apenas 20 anos e aproveitou ao máximo com uma vitória por finalização no primeiro round em fevereiro de 2019. Ele deve retornar à ação no final de julho.