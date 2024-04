Competições de natação em Penedo movimentam setores da economia e incentivam a prática do esporte

Penedo é uma cidade pronta para sediar grandes eventos, inclusive esportivos, e por isso foi selecionada para competições oficiais de natação que reúnem atletas alagoanos e de outros estados neste final de semana.

Pelo 3º ano consecutivo, a Federação Alagoana de Esportes Aquáticos (FAEAL) selecionou o Destino Turístico Inteligente para realizar etapa do Campeonato Alagoano de Natação, com provas no sábado, 27, na piscina do Complexo Esportivo e Educacional da Secretaria Municipal de Educação (SEMED).

No domingo, dezenas de atletas mergulharam no Rio São Francisco para a disputa do Campeonato de Águas Abertas, etapa com 4 km de percurso também consolidada no calendário anual de competições que têm apoio da Prefeitura de Penedo.

Colaborando na logística e estrutura das duas competições em Penedo, a Secretaria Municipal de Esportes (SMES) cumpre seu papel de estimular e diversificar atividades físicas.

“A realização dessas competições na Vila Olímpica Gerônimo Pereira, onde nossos estudantes da Educação em Tempo Integral desenvolvem as atividades no contraturno das aulas, e a prova no querido Velho Chico Tivemos, incentivam a massificação da natação, não só em piscina”, destaca o professor Juca Vasconcelos, Secretário Municipal de Esportes.

O Prefeito Ronaldo Lopes prestigiou a competição no rio, junto ao público na orla do Barro Vermelho. “É impressionante como as pessoas gostam de vir para Penedo porque sabem que serão bem acolhidas e a cidade dispõe de estrutura em serviços, além dos atrativos turísticos, e quem ganha é a nossa população, o comércio, o setor de bares e restaurantes porque mais gente visitando Penedo significa maior circulação de dinheiro”, comenta o gestor, com base no contato direto com visitantes e moradores.

O professor Joel Júnior, coordenador de Educação Física da SEMED, acompanha de perto todas as competições de natação e faz uma observação interessante. “Penedo é a única cidade de Alagoas que tem o privilégio e as condições de realizar, no mesmo final de semana, provas na piscina do campeonato alagoano de natação e a etapa do Águas Abertas”.

Além disso, Joel Júnior destaca que a competição no rio São Francisco atrai atletas de outros estados, participação que tende a aumentar com a desmistificação de um receio.

“Todos os anos temos nadadores e nadadoras de Sergipe, da Bahia, de Pernambuco e poderia ser muito mais, mas existe um medo causado por falta de conhecimento sobre ataque de piranha ou de jacaré durante a prova, o que nunca aconteceu. E nós que temos a convivência sabemos que essa situação é descartada”, explica Joel Júnior, parabenizando a FAEAL e a gestão Ronaldo Lopes por manter a parceria que gera resultados dentro e fora da água.

Texto Fernando Vinícius

Fotos Kamylla Feitosa