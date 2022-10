5 maneiras de verificar o trânsito para o trabalho ou para casa no Google Maps

Quando o assunto é navegação, o Google Maps é usado por quase todos para conferir a direção dos lugares para onde estão indo. O Google Maps não apenas informa a direção e a localização exata do local, mas também pode ser usado para determinar o tráfego em sua rota. Usando o Google Maps, você pode verificar o trânsito do trabalho para casa ou vice-versa e alterar sua rota de acordo para que você sempre chegue a tempo. Se você quiser saber como está o trânsito do trabalho para casa, existem várias maneiras de fazer isso; vamos discutir todos eles.

Verifique o trânsito para o trabalho ou para casa no Google Maps

Verificando o tráfego usando o aplicativo

Você pode verificar o trânsito no seu trajeto do trabalho para casa e, em seguida, usar o aplicativo do Google Maps para fazer isso. Você deve instalar o Google Maps no seu telefone primeiro para continuar. Se você estiver usando um telefone Android, este aplicativo será pré-instalado no seu telefone. No entanto, se você tiver um iPhone, poderá baixar e instalar o aplicativo na App Store. Depois de ter o aplicativo do Google Maps em seu telefone, você pode continuar com as etapas a seguir para verificar o tráfego.

Em primeiro lugar, abra o Google Maps aplicativo em seu telefone.

Toque no Hamburger ícone e, em seguida, toque em Seus lugares.

Observação- Certifique-se de ter seu local de trabalho e sua casa salvos no Google Maps. Se isso não for feito, discutiremos como fazê-lo mais adiante neste artigo.

Agora, selecione ou Trabalhar ou Casa dos lugares.

Toque em instruções para obter as direções para a sua localização.

Agora, toque no Pilha ícone e depois Tráfego .

Agora você poderá ver as condições de tráfego indicadas na cor vermelha (tráfego intenso), laranja (tráfego moderado) e verde (sem tráfego).

Verificando o tráfego usando o navegador

Outra forma de verificar como está o tráfego usando o navegador. Para isso, siga os passos abaixo-

Abra o navegador no seu PC (Windows ou Mac) e vá para o Google Maps local na rede Internet.

Verifique se você está conectado à sua Conta do Google e, se não estiver, faça isso primeiro.

Aqui, clique no Cardápio ícone no canto superior esquerdo.

Você terá que selecionar seu local de trabalho ou casa agora. Feito isso, clique em Instruções.

Clique no Cardápio ícone novamente e, em seguida, clique em Tráfego.

Agora você poderá ver o tráfego em sua rota.

Usando o Google Chrome

Se você quiser evitar o incômodo de verificar o tráfego usando o aplicativo ou seu PC, basta usar o Google Chrome. É muito mais fácil verificar o tráfego no Google Chrome do que em qualquer outro navegador. Para isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, abra Google Chrome no seu dispositivo.

Na barra de pesquisa, digite Como está o trânsito para funcionar ou Como está o trânsito para casa dependendo se você deseja saber o tráfego de casa para o trabalho ou do trabalho para casa.

Isso mostrará o tráfego da sua localização atual até o seu destino. Se você não adicionou seu local de residência/trabalho, será solicitado que faça isso primeiro.

Verifique o tráfego em momentos diferentes

O Google Maps possui um recurso exclusivo que permite obter o tráfego em um determinado horário. Para isso, siga os passos abaixo-

Em primeiro lugar, abra o Google Maps aplicativo no seu telefone ou vá para o seu local na rede Internet .

Agora insira o destino para onde deseja ir e também o ponto de partida.

Agora você verá a rota de sua jornada.

Clique nos três pontos no canto superior direito e, em seguida, clique em Defina o horário de partida ou chegada.

Depois de definir a duração, você conhecerá as condições do tráfego em um determinado momento. Isso também permite que você verifique as condições do tráfego em momentos diferentes.

Definir casa e local de trabalho

Se você deseja definir Casa e local de trabalho, mas não sabe como fazê-lo, siga as etapas abaixo-

Abra o Google Maps aplicativo e toque no Salvou ícone.

Aqui, toque no Rotulado opção.

Você verá Casa e Trabalhar aqui.

Toque em Casa para configurar um endereço residencial e toque em Trabalhar para um endereço de trabalho de configuração.

Uma vez feito, você adicionará com sucesso a casa e o local de trabalho ao Google Maps.

Conclusão

Se você quiser saber como está o tráfego de casa para o trabalho ou vice-versa, poderá fazer isso seguindo as etapas deste artigo. Esperamos que este artigo o ajude com o que você está procurando.

