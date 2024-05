Absolutamente ninguém adora um PC lento e, em 2024, as normas estão ficando cada vez mais rigorosas para PCs mais lentos. Quando o Windows 11 foi lançado, erradicou completamente o mercado de PCs lentos com a introdução de um mínimo de 8 GB de RAM. Supostamente, quando o Windows 12 for lançado, esse requisito poderá ser aumentado para 16 GB de RAM. Embora não tenhamos certeza disso, temos certeza de que, se você estiver executando um PC lento, talvez queira acelerá-lo com a ajuda do melhor software de reparo de PC em 2024.

Com o melhor software de reparo de PC em 2024, você certamente ficará protegido e manterá seu PC saudável durante aquelas longas horas de trabalho. Se você é um jogador, já se foi o tempo em que você tentava consertar DirectX desnecessário ou outros arquivos de tempo de execução. Isso ocorre porque o melhor software de reparo de PC cuidará de tudo. Dito isso, apresentamos aqui os 5 melhores softwares de reparo de PC em 2024:

1. OutByte – O melhor software de reparo de PC em 2024

OutByte é o melhor software de reparo de PC em 2024, ponto final. A partir de agora, o OutByte está disponível em avatares, e todos eles oferecem os serviços para os quais foram feitos. Para usuários com PC lento, eles devem usar o OutByte PC Repair. Isso simplesmente corrigirá todos os problemas contínuos em seus PCs e tornará seu PC mais rápido.

O próximo é OutByte AVarmour. Isso serve como base para a segurança e privacidade do seu computador. Se você estiver na Internet 24 horas por dia, 7 dias por semana, considere adquirir o OutByte AVarmour também para se manter seguro contra fraudes, golpes e ataques de ransomware. O melhor de tudo é que OutByte AVarmour é melhor que Windows Defender ou MalwareBytes.

O último e mais procurado é o OutByte Driver Updater. Como proprietários de PC, vocês enfrentarão a maioria dos problemas com drivers de dispositivos. E você não saberá que o problema é por causa dos drivers porque o Windows não lhe dirá. Como resultado, você continuará pesquisando seu problema no Google e chegará a qualquer lugar. Então, se você não quer que isso aconteça, basta instalar o OutByte Driver Updater e quase 80% dos seus problemas serão corrigidos.

Com todos os três instalados em seu dispositivo, 100% dos seus problemas desaparecerão e você desfrutará de uma vida feliz no PC e de grande produtividade durante todo o tempo que passa na frente do PC.

2. CCleaner Free – Mantém a memória do PC organizada

CCleaner é outro ótimo software se você não deseja gastar dinheiro. No entanto, os níveis de personalização, proteções ou recursos são muito inferiores aos do OutByte. Você só poderá otimizar seu PC para todos os arquivos indesejados. Infelizmente, se os arquivos indesejados estiverem localizados na unidade C, o CCleaner não será capaz de lidar com eles ou removê-los. Nesse caso, você terá que localizar a pasta e excluí-la você mesmo.

Resumindo, CCleaner é uma opção válida se você não é um usuário avançado e usa seu PC apenas para necessidades do Office, como editar documentos e fazer apresentações. Isso ocorre porque ele não pode proteger o seu PC nem acelerá-lo. Para tudo isso, você terá que se contentar com OutByte.

3. Avira – Bom antivírus e reparo ocasional de PC

O Avira fornece uma ferramenta de diagnóstico avançada que oferece insights detalhados sobre o desempenho do seu computador. Durante o teste, gostamos da capacidade de rastrear melhorias em diversas áreas após o processo de limpeza do Avira. As ferramentas de limpeza identificaram e removeram com eficiência diversos tipos de arquivos indesejados e dados redundantes.

A interface do usuário do Avira é amigável e intuitiva, tornando-a mais fácil para usuários de todos os níveis. O design do software garante fácil acesso às principais funcionalidades sem o excesso de jargão técnico. Gostamos particularmente da opção de personalizar a frequência das verificações. Embora o OutByte possa ser um pouco mais fácil de navegar, a interface do Avira permanece amigável.

O que me chamou a atenção foi a oferta de um plano gratuito da Avira, que inclui proteção contra malware em tempo real e ferramentas básicas de otimização. No entanto, não temos certeza do porquê, mas se você realmente não quiser considerar o OutByte e optar pelo Avira, o plano principal custa cerca de US$ 30, o que é caro considerando os recursos que oferece em comparação ao OutByte.

4. AVG – Ferramenta média para manter o PC em boas condições

Se você usa o Google regularmente para encontrar soluções para os problemas contínuos do seu PC, certamente já deve ter se deparado com esse nome. A AVG é extremamente popular entre as pessoas que vivem principalmente na Europa porque é uma empresa europeia. Embora a origem da empresa não importe, certamente importa o seu preço.

No momento em que este artigo foi escrito, o AVG custava US$ 28, uma taxa única para toda a vida. No entanto, isso simplesmente não funcionará se você comprar um novo PC e tentar colocar a chave de licença nele. Nesse sentido, o suporte ao cliente do AVG não é tão bom, com um tempo de resposta muito lento. Descobrimos que o OutByte é melhor mesmo com suporte ao cliente.

Falando em recursos, você obtém quase todos os recursos necessários de um PC Repair Toolkit. Se você errar alguma coisa com o editor de registro, também terá a opção de reparar as configurações do registro. Isso ocorre porque o próprio nome diz AVG. Além disso, assim como o CCleaner, você também tem a opção de otimizar seu armazenamento, o que promete deixar seu PC mais rápido.

5. KasperSky – melhor, mas complicado do que tudo

Muitas pessoas também podem estar familiarizadas com o KasperSky porque ele costumava ser um dos principais programas antivírus há 10 anos. No entanto, com tantos players avançados entrando no mercado, a KasperSky perdeu seu quinhão. No entanto, o Kaspersky está de volta com mais poder e, desta vez, possui um conjunto abrangente de ferramentas de reparo de PC.

Quer sejam ferramentas simples de reparo de PC para acelerar seu PC ou ferramentas avançadas de edição de registro que podem corrigir BSODs em andamento, o KasperSky tem tudo. Teríamos dito que o Kaspersky é melhor que o OutByte, mas por apenas duas coisas ele errou o alvo.

O primeiro é o preço. KasperSky tem um preço alto quando comparado ao Outbyte. Neste mercado competitivo, o preço é a chave e, se algum serviço estiver disponível a um preço mais baixo, as pessoas irão genuinamente optar por esse serviço.

O próximo é a capacidade de desinstalar. Algumas pessoas preocupadas com privacidade e segurança podem achar que você não é o proprietário do seu PC, mas o Kaspersky é. Você até perde a capacidade de desinstalar o Kaspersky quando ele estiver no seu PC. Porém, com certas dificuldades, você pode fazer isso, mas certamente não é aceitável.

