Por que meu Facebook me desconectou? Maneiras rápidas de corrigir esse problema

O Facebook é uma das plataformas de mídia social mais populares onde você pode interagir com outros usuários, postar fotos e vídeos, bem como entrar em grupos e páginas. A única coisa que mantém o Facebook fora da lista de legados há muito perdidos é a experiência que ele proporciona.

No entanto, houve algumas reclamações de usuários de que o Facebook continua desconectando-os aleatoriamente, sem qualquer motivo. O logout aleatório no Facebook é um obstáculo para muitos usuários e prejudica a experiência completa.

Mas por que o Facebook me desconectou? Se você está incomodado com esse problema, aqui estão algumas maneiras de corrigi-lo.

Pode haver vários motivos para o Facebook desconectar você aleatoriamente de sua conta, incluindo-

Sessões expiradas

Cookies corrompidos

Alguém está tentando fazer login na sua conta

Extensão de navegador problemática

Bloqueador de anúncios no navegador

Navegador ou aplicativo do Facebook desatualizado

Dispositivo ficando sem armazenamento

Problemas de servidor no final do Facebook

Usando uma VPN ao navegar no Facebook

O Facebook me desconectou: como consertar?

Se o Facebook continuar desconectando você porque você não consegue usar seu telefone, aqui estão algumas coisas que você pode tentar para corrigir esse problema:

Vá para o Página do Facebook do Downdetector para verificar os problemas do servidor com o Facebook. Se o Facebook estiver passando por um período de inatividade do servidor, você terá que esperar algum tempo. Não cabe ao usuário corrigir os problemas do servidor, então você terá que esperar até que o Facebook resolva o problema.

2. Faça login novamente em sua conta

Se o Facebook estiver aberto na guia do seu navegador, mas estiver inativo por um bom tempo, provavelmente a sessão irá expirar e você será desconectado da sua conta. Isso não é um bug, mas um recurso de segurança para que ninguém possa acessar sua conta do Facebook enquanto você não estiver por perto. Você pode simplesmente fazer login em sua conta e poderá usar sua conta do Facebook novamente.

Se sua conta estiver sendo usada por outra pessoa, o Facebook também poderá desconectá-lo de sua conta. Se você acha que sua conta foi conectada acidentalmente em algum outro dispositivo, você pode alterar sua senha e sair remotamente de sua conta em todos os outros dispositivos. Veja como você pode fazer isso-

É um hábito dos usuários abrir várias abas no Facebook ao usar o navegador. Muitas vezes, isso pode causar falhas no Facebook e você será desconectado da sua conta automaticamente. Se você tiver várias guias do Facebook abertas em seu navegador, tente fechá-las.

5. Limpe o cache

O cache corrompido também pode fazer com que o Facebook desconecte você da sua conta. Limpe o cache do aplicativo do Facebook ou do navegador (se você estiver usando o Facebook no navegador) e isso deve resolver o problema.

Você pode seguir as etapas abaixo para limpar o cache do aplicativo do Facebook-

Pressione e segure o Facebook aplicativo e toque no Informações do aplicativo ícone.

Depois disso, toque em Armazenar

Agora, toque em Limpar cache para limpar os dados de cache do aplicativo do Facebook.

Reinicie o aplicativo e faça login em sua conta.

Para navegador

As etapas para limpar o cache de diferentes navegadores podem variar, mas veja como você pode fazer isso no Microsoft Edge-

Abra o Microsoft borda navegador e clique no Cardápio ícone no canto superior direito.

Clique no História opção e depois na Excluir ícone.

Debaixo de Intervalo de tempo menu suspenso, selecione Tempo todo . Agora, marque a caixa de seleção dizendo Cookies e outros dados do site assim como Imagens e arquivos armazenados em cache .

Feito isso, clique em Limpe Agora

6. Desative a extensão

Se você estiver usando o Facebook no navegador, a extensão também pode ser o principal motivo para o Facebook desconectar você aleatoriamente. Para corrigir esse problema, considere desativar extensões suspeitas do seu navegador. Veja como você pode fazer isso no navegador Microsoft Edge-

Vá para o seguinte endereço no navegador-

Você verá todas as extensões aqui.

Desative o botão de alternância ao lado da extensão que você deseja desativar.

Você precisa atualizar seu aplicativo do Facebook para a versão mais recente se quiser usar as redes sociais sem problemas. Para atualizar seu aplicativo do Facebook, siga as etapas abaixo-

Abra o Loja de jogos (no Android) ou Loja de aplicativos (no iOS).

Procure o Facebook aplicativo e abra-o no resultado da pesquisa.

Toque no Atualizar botão para atualizar o aplicativo.

Observação- Se você estiver usando um navegador para acessar o Facebook, atualize o navegador para a versão mais recente.

8. Verifique a integração do aplicativo

A integração de aplicativos de terceiros com o Facebook também pode causar esse problema. Aplicativos e sites de terceiros não confiáveis ​​muitas vezes podem causar problemas com o login da conta do Facebook. Para corrigir esse problema, verifique os aplicativos suspeitos integrados à sua conta e remova-os-

9. Desligue a VPN

O Facebook bloqueia VPNs e se você estiver usando o Facebook enquanto estiver conectado a uma VPN, você será automaticamente desconectado da sua conta sem qualquer motivo. Isso pode continuar acontecendo enquanto você estiver conectado a uma VPN. Para corrigir esse problema, você pode desconectar-se da VPN e fazer login novamente na sua conta do Facebook.

10. Verifique o armazenamento do dispositivo

Para usuários que usam aplicativos do Facebook no telefone, o baixo armazenamento também pode ser a causa desse problema. Basta ir até o Gerenciador de arquivos aplicativo em seu telefone e verifique o armazenamento restante. Se o seu telefone estiver com pouco armazenamento, limpe o armazenamento. Você pode tentar desinstalar os aplicativos indesejados. Exclua fotos e vídeos antigos ou mova-os para armazenamento externo.

Prossiga com a reinstalação do aplicativo do Facebook. Se você tentou de tudo, desde limpar o armazenamento do dispositivo até desligar a VPN, mas nada ajudou, provavelmente é um bug no aplicativo do Facebook que está causando esse problema. A reinstalação do aplicativo do Facebook provavelmente deve resolver esse problema.

No Android

Abaixo estão as etapas para reinstalar o aplicativo do Facebook em telefones/tablets Android-

Toque e segure o Facebook aplicativo e depois em Desinstalar

Confirme a desinstalação do aplicativo tocando em OK

Vá para o Loja de jogos e procure por Facebook .

Toque em Instalar para instalar o aplicativo.

Lançar Facebook uma vez instalado e faça login em sua conta.

No iOS

Se você tiver um iPhone ou iPad, poderá reinstalar o Facebook nele seguindo as etapas abaixo-

Pressione longamente o Facebook aplicativo e toque em Remover aplicativo .

Toque em Excluir aplicativo para desinstalar o aplicativo.

Agora, inicie o Loja de aplicativos no seu dispositivo iOS.

Toque em Procurar ícone no canto inferior direito e pesquise Facebook .

Agora, toque no Pegar botão para instalar o Facebook.

Conclusão

O Facebook desconectou você automaticamente? Você pode seguir as etapas mencionadas no guia acima para corrigir esse problema. Se o problema ainda não for resolvido, você pode entrar em contato com o suporte ao cliente do Facebook através Central de Ajuda do Facebook.

LEIA TAMBÉM: