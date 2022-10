Câmara de São Jerônimo da Serra – PR abre Concurso público

A Câmara Municipal de São Jerônimo da Serra/PR faz saber aos interessados abertura de um novo edital de concurso público cujo objetivo é o preenchimento de 03 vagas em cargos de nível médio e superior no legislativo municipal.

As oportunidades são para os cargos de analista de licitações, contratos e almoxarifado (1 vaga); auxiliar de contabilidade (1 vaga); e advogado (1 vaga). Os salários oferecidos variam entre R$ 2.000,00 a R$ 5.100,00, por carga horária de 20 a 40 horas semanais.

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 13 de novembro de 2022, exclusivamente no endereço eletrônico oficial da banca organizadora Fundação Pipa. O valor da inscrição oscila entre R$ 70,00 a R$ 100,00, com possibilidade de solicitar a isenção até o dia 28 de outubro de 2022, conforme edital.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital. As avaliações serão realizadas no dia 4 de dezembro de 2022.

O concurso é válido por 24 meses, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

AUXILIAR DE CONTABILIDADE: Verifica os comprovantes e outros documentos relativos a operação de pagamento; Anotar as entradas parciais de dinheiro; Auxiliar na escrituração de livros contábeis, com diário registro de inventários, razão, conta corrente e outros, notando os dados contidos nos documentos originais, para cumprir as exigências legais e administrativas; Auxiliar na classificação e avaliação de despesas, analisando a natureza das mesmas, para apropriar custos de bens e serviços e para registrar dados contábeis; entre outras atividades.

ADVOGADO: Representar a Câmara Municipal no foro em geral em que figurar como Autora, Ré, oponente ou assistente; Emitir pareceres sobre assuntos em tramitação no Plenário, efetuando pesquisas de legislação, jurisprudência, doutrina e instruções regulamentares; Emitir, quando solicitado, parecer acerca de projetos de lei e outras proposições; Emitir resposta a consultas e pareceres solicitados pelas comissões permanentes ou especiais, pelos vereadores e servidores; entre outras atividades.

ANALISTA DE LICITAÇÕES, CONTRATOS E ALMOXARIFADO: Coordenação dos trabalhos da equipe de apoio e a condução do procedimento licitatório; O credenciamento dos interessados, mediante a verificação dos documentos que comprovem a existência de poderes para formulação de propostas, e os demais atos inerentes ao certame; O recebimento de declaração dos licitantes de pleno atendimento aos requisitos de habilitação, bem como dos envelopes-proposta de preços de dos envelopes-documentos de habilitação; A abertura envelopes-proposta, a análise de desclassificação das propostas cujo objeto não atenda às especificações, prazos e condições fixados no edital; entre outras atividades.

EDITAL nº 01/2022

?