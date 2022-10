Consulta ao PIS via CPF hoje (24/10) foi LIBERADA; saiba como fazer

Os cidadãos exercem atividades formais em empresas privadas, com carteira assinada, têm o direito de receber o PIS, benefício que tem a administração da Caixa Econômica Federal. O Programa de Integração Social, além de oferecer benefícios aos cidadãos, também colabora com o desenvolvimento de empresas do setor.

Desde já, conforme o Governo, quando um cidadão é contratado pela primeira vez por uma empresa privada, ele recebe o seu número PIS. Inicialmente, os dígitos seguirão o titular durante toda sua trajetória laboral, mesmo que mais tarde se torne um servidor público.

Ainda, é importante ressaltar que o benefício do PIS tem repasse aos trabalhadores de direito todos os anos. O pagamento é uma espécie de 14º salário. Entretanto, não são todos que possuem o cadastro no programa que tem direito ao abono.

Quem tem direito ao PIS?

Primeiramente, para ter acesso ao abono o trabalhador deve atender às seguintes condições:

Em primeiro lugar, estar inscrito no PIS há pelo menos 5 anos;

Ademais, ter trabalhado por pelo menos 30 dias no ano anterior;

Ter recebido, em média, até dois salários mínimos por mês;

Por fim, estar com os dados devidamente informados na Relação Anual de Informações Sociais (Rais), de responsabilidade do empregador.

Como saber o meu número PIS?

A princípio, segundo o banco, o número do PIS pode ser encontrado das seguintes formas:

Agência da Caixa Econômica Federal (CEF);

Cadastro Nacional de Informações Sociais (CNIS);

Cartão Cidadão;

Carteira de Trabalho e Previdência Social (CTPS);

Extrato do Fundo de Garantia por Tempo de Serviço (FGTS);

Como consultar o PIS com o CPF?

O procedimento é simples e prático. Veja o passo a passo a seguir:

Acesse o aplicativo Meu INSS; Na sequência faça o login via gov.br; Caso ainda não tenha um registro, cadastre-se com seus dados; Ao entra na plataforma, vá no canto superior da tela para ver os detalhes do PIS; Feito isto, é possível conferir todas as informações sobre programa e tirar dúvidas, caso ainda tenha.

Como saber se tenho direito ao abono?

Para o PIS (trabalhador de empresa privada):

No Aplicativo Caixa Trabalhador;

No site da caixa;

da caixa; Pelo telefone de atendimento da Caixa: 0800 726 0207.

Para o Pasep (servidor público):

Pelos telefones da central de atendimento do Banco do Brasil: 4004-0001 (capitais e regiões metropolitanas);

0800 729 0001 (demais cidades);

0800 729 0088 (deficientes auditivos).