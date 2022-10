Copacol tem vagas de EMPREGO no país

A Copacol, referência no setor alimentício no Brasil, abre novas oportunidades de trabalho para moradores de diferentes regiões. A companhia está buscando profissionais que gostem de desafios, respeitem a diversidade, a inclusão, gostem de trabalhar em equipe e se identifiquem com os valores da companhia. Continue vendo e tenha acesso a todos os detalhes necessários para conclusão do cadastro.

Copacol anuncia novas contratações em regiões brasileiras

A cooperativa Copacol, destaque no setor alimentício brasileiro, anunciou novas contratações em cidades brasileiras. A companhia está buscando por profissionais que se identifiquem com sua história, onde acreditam que é impossível alcançar excelência em todas as áreas sem valorizar seus colaboradores. Todos os novos contratados contam com salários fixos de acordo com o mercado, treinamentos, oportunidade de crescimento profissional, incentivos aos estudos e diversos outros benefícios.

Acompanhe as vagas disponíveis para serem ocupadas dentro da Copacol:

Engenheiro Mecânico Trainee – Nova Aurora;

Engenheiro Eletricista – Cafelândia;

Auxiliar Administrativo – Quarto Centenário;

Auxiliar Administrativo – Cafelândia;

Assistente Administrativo – Cafelândia;

Ajudante de Motorista – Goioerê;

Líder de produção – Nova Aurora;

Laboratorista – Quarto Centenário;

Jovem Aprendiz Industrial – Toledo;

Jovem Aprendiz – Cafelândia;

Estágio Unidade Industrial – Nova Aurora;

Estagiário – Cafelândia;

Supervisor de Produção – Cafelândia;

Operador de Climatização – Ubiratã;

Operador de Máquina Industrial – Ubiratã;

Servente de Pedreiro – Ubiratã.

Como enviar seu cadastro

Para fazer parte do grupo Copacol, os interessados devem consultar todas as informações sobre a vaga pretendida, além das regiões onde estão sendo oferecidas as funções. As fichas de cadastro podem ser acessadas por meio do link de inscrições.