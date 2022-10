O Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), participou na terça-feira (18) de uma reunião com representantes da Secretaria de Estado de Educação do Distrito Federal (SEEDF).

MCTI: SEEDF terá estande para exposição dos 24 projetos premiados de estudantes da rede pública

Segundo destaca o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), a reunião ocorreu para definir a participação dos estudantes da rede pública do Distrito Federal, em estandes para exposição de 24 projetos, durante a realização da 19ª Semana Nacional da Ciência e Tecnologia (SNCT) no Distrito Federal.

A coordenadora-geral de Popularização da Ciência, Tecnologia e Inovação do MCTI, se prontificou em ajudar para que essa parceria seja proveitosa para os estudantes, ressalta a divulgação oficial.

De acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI), o objetivo da semana nacional é prioritariamente levar esse público ao interesse pela ciência, e mostrar que essas crianças e adolescentes podem ser o que quiserem.

Parceria

Segundo destaca a divulgação oficial, a representante da SEEDF, destacou a importância da parceria com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI) para a SNCT, e analisou que esse é um momento importante para que as crianças e adolescentes exponham seus projetos gerando assim uma grande visibilidade e estimulando para que esses jovens participem cada vez mais de atividades relacionadas a ciência e inovação.

Dentro do mês, acontecem também as atividades da 19ª Semana Nacional de Ciência e Tecnologia (SNCT) com o tema: Bicentenário da Independência – 200 anos de Ciência, Tecnologia e Inovação do Brasil.

A semana é coordenada pelo MCTI com a colaboração de instituições públicas e privadas, universidades, museus, fundações de amparo à pesquisa, parques ambientais, jardins botânicos e zoológicos, secretarias estaduais e municipais e outras entidades que tratam do tema, de acordo com o Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovações (MCTI).

Sobre a Secretaria de Estado de Educação

A SEEDF atua com Gestão Pública, Administração do Turismo em Núcleos, Ensino da Língua Portuguesa, Língua Estrangeira Moderna, Língua e Literatura Inglesa.

Atuação

Professora de Educação Básica;

Atividades de apoio no Posto Avançado da SUGEP, na SUBSAÚDE;

Assessoramento na Subsecretaria de Administração Geral da Secretaria de Educação do DF;

Execução na área de Gestão de Pessoas como Diretora na DICAE (Cadastro, Aposentadoria e Contagem de Tempo de Serviço);

Assessoramento na Corregedoria da Educação;

Atividades para a Implantação da Educação em Tempo Integral na Rede Pública do DF, atuando como Secretária Adjunta e Subsecretária;

Atividades diversas, para firmar convênios e parcerias junto a órgãos governamentais e não governamentais como MEC , UNESCO, Rede de Informação Tecnológica Latino Americana (RITLA), TJDFT etc.;

Administração de conteúdo das diretrizes para a educação em tempo integral, dentre diversas outras atividades.