Novo edital TRE PR? Confira detalhes sobre o concurso unificado

O Tribunal Regional Eleitoral do Paraná (TRE-PR) anunciou interesse em ser um dos órgãos a participar do concurso unificado da Justiça Eleitoral e liberar um novo edital TRE PR. Além disso, ainda foi informado sobre o quantitativo de cargos vagos, frisando a necessidade de realização de um certame.

De acordo com o TRE do Paraná foi repassada ao Tribunal Superior Eleitoral (TRE PR) a necessidade de vagas para o cargo de analista judiciário na área de Medicina. Já para os demais cargos foi sugerida a formação de cadastro de reserva.

Neste caso, os classificados poderão ser convocados durante a validade do concurso. “Em relação ao concurso unificado, o TSE solicitou informações ao TRE/PR sobre as vagas que estariam disponíveis para eventual concurso em 2023. Considerando que o Concurso 1/2017 está vigente até 14/02/2024, somente informamos sobre as vagas para área de medicina. Para os demais cargos, foi sugerido cadastro de reserva”, afirmou o TRE-PR.

Segundo dados do Portal da Transparência, o órgão conta com 14 cargos vagos, sendo divididos em nove para técnicos e cinco analistas. Vale lembrar que o déficit possivelmente será suprido pelo certame que ainda está válido. Entretanto, desde o ano de 2021, o TSE informa sobre o desejo de realizar um concurso unificado.

O que é um concurso unificado?

Antes de mais nada, este é um único certame que disponibiliza um determinada quantidade de vagas que serão distribuídas pelo TSE e pelos os TREs que demonstraram interesse em participar do concurso.

É importante lembrar que todo o orçamento fica concentrado no TSE. Este também fica responsável por realizar a escolha da banca organizadora e trazer a previsão de nomeações. Sabe-se que o órgão superior já entrou em contato com todos os Tribunais Regionais para verificar quais querem aderir ao concurso.

Confira a lista dos estados, além do Paraná, que desejam participar do concurso unificado:

Goiás, Rio de Janeiro, São Paulo, Espírito Santo, Mato Grosso, Piauí, Santa Catarina, Rio Grande do Norte, Ceará, Sergipe, Roraima, Tocantins, Maranhão e Rio Grande do Sul.

O novo edital TRE PR vai conter todas as informações necessárias.

Vagas edital TRE PR

As vagas provavelmente serão para analistas e técnicos, sendo que este último para nível médio e analista para nível superior.

As remunerações variam a depender de cada cargo, informações que serão mencionadas no edital TRE PR. Os valores são de R$8.501,45, para técnico, incluindo o vencimento de R$3.163,07, a Gratificação por Atividade Jurídica (GAJ) de R$4.428,30 e o auxílio-alimentação de R$910,08.

Já para o cargo de analista, os valores iniciais são de R$13.365,38, compostos pelo vencimento básico, de R$5.189,71, pela GAJ de R$7.265,59, e auxílio-alimentação de R$910,08.

É importante lembrar que os benefícios também são atrativos. Os aprovados de terão direito a:

Assistência médica e odontológica (R$215), adicional de qualificação (por nível de escolaridade superior ao exigido para a carreira), auxílio-creche (R$719,62 por dependente de até 5 anos).

Por fim, o último certame que aconteceu na modalidade unificada foi em 2006, na qual foram ofertada 801 vagas para os cargos de técnico e analista. Na ocasião, a Cebraspe, antigo Cespe, foi a banca responsável.