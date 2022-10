Novo recurso do WhatsApp surpreendeu os usuários; veja como funciona

Desde a sua implementação, o WhatsApp já passou por diversas atualizações desde a sua implementação. Agora, a empresa está planejando lançar uma ferramenta que irá permitir que os usuários realizem a edição da mensagens já enviadas pelo WhatsApp. Mas afinal de contas, essa novidade já tem data para começar? Confira!

Segundo o site WABetaInfo, plataforma que tem especialização em antecipar novidades do Whatsapp, os técnicos do mensageiro estão desenvolvendo um botão para alterar o conteúdo já enviado em conversas privadas ou em grupos. Vale ressaltar que a função está entre as atualizações mais aguardadas pelos usuários do aplicativo.

Conforme a descoberta do portal, o uso da ferramenta é bem simples, basta selecionar a mensagem, abrir o menu de opções, escolher a tecla “Editar” e alterar o conteúdo. Contudo, é importante frisar que o recurso estava prometido desde 2017.

Como editar mensagens do WhatsApp com a nova ferramenta?

O site WABetaInfo antecipa que o Whatsapp tem previsão de lançar em breve essa função inédita. O que se sabe neste momento é que logo após a nova atualização, os internautas poderão editar mensagens já enviadas. A mudança está em fase inicial de desenvolvimento, contudo já está na versão Beta do aplicativo.

Possivelmente, conforme uma captura de tela no WaBetaInfo, será possível visualizar um botão com os dizeres “Edit Message” (editar mensagem).

A expectativa é que os usuários clicarão sobre esse botão, e a partir disso, poderão modificar as mensagens enviadas.

Por fim, é importante destacar que, até o momento, não se sabe se os usuários conseguirão identificar se a mensagem foi editada ou não. No Telegram, por exemplo, é possível verificar se uma mensagem foi alterada.

Devido ao prazo de desenvolvimento, não é possível estimar quando o recurso estará disponível para os usuários do WhatsApp. De todo modo, a expectativa é que seja liberado ainda este ano.

Quando será implementada a ferramenta de editar mensagens no aplicativo?

Conforme informado anteriormente, a ferramenta editar mensagens do WhatsApp ainda está em fase de desenvolvimento. Por conta disso, ainda não é possível cravar uma data para a nova função funcionar.

A princípio, ao que tudo indica, a novidade deve ter anúncio até o final de 2022 ou meados de 2023.

Ademais, vale destacar que possivelmente as mensagens que devem passar por edição no Whatsapp virão acompanhadas de um rótulo diferente.

Dessa forma, o WhatsApp poderá evitar a manipulação de notícias, a alteração de conteúdos importantes e a disseminação de informações falsas em sua plataforma.