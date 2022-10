Prefeitura de Alto Taquari – MT divulga Processo seletivo: Até R$4 mil

Localizado a 486 km da capital Cuiabá/MT, a Prefeitura Municipal de Alto Taquari divulgou abertura de um novo edital de processo seletivo simplificado cujo objetivo é o preenchimento de 15 vagas em cargos de níveis fundamental, médio e superior na administração municipal.

As oportunidades são para os cargos de Professor – Pedagogia (1); Professor – Ciências (1); Professor – Arte (1); Professor – Pedagogia – Educação Infantil; L Professor – Letras (1); Professor – Educação Física (1); Professor – História (1); Professor – Geografia (1); Auxiliar de Desenvolvimento (1); Facilitador de Oficina (1); Motorista (1); Inspetor de Alunos (1); Merendeira (1); Monitor de Educação Infantil (1); e Agente de Serviço Público (1).

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever até o dia 16 de novembro de 2022, presencialmente, na Secretaria Municipal de Educação e Cultura, localizado na Avenida Macário Subtil de Oliveira, nº 1.060, Centro, no horário das 7h às 10h e das 12h às 16h.

PROVAS

Os candidatos serão avaliados mediante provas objetivas (caráter classificatório e eliminatório); mais prova de títulos, conforme critérios especificados no edital.

O processo seletivo é válido até 31 de dezembro de 2023, a contar da data de homologação do resultado final, prazo este que poderá ser prorrogado uma vez, por igual período, a critério da administração.

Atribuições

PROFESSOR: Ministrar aulas de acordo com a formação e área de atuação; Participar da elaboração e operacionalização do Projeto Político Pedagógico Escolar; Elaborar e cumprir programas e planos de trabalho; – Acompanhar e avaliar o rendimento escolar; Estabelecer estratégias de atendimento para os alunos de menor rendimento escolar; Participar de reuniões de trabalho/Pedagógica; Cumprir com as normas e determinações da Unidade Escolar; entre outras atividades.

AUXILIAR DE DESENVOLVIMENTO: Cargo com a função de auxiliar o professor regente em salas de aulas da Educação Básica; Acompanhar alunos atípicos no decorrer do período de aula, orientando e auxiliando em todas as suas necessidades; Elaborar juntamente com o professor regente materiais pedagógicos que facilitem o processo ensino-aprendizagem; Incentivar e acompanhar quando solicitado os alunos em relação a AVD (Atividades da Vida Diária) como, alimentação, coordenação motora, acessibilidade, higiene pessoal e relacionamento Interpessoal; entre outras atividades.

FACILITADOR DE OFICINA: Orientar e acompanhar os alunos nas dependências da Instituição, durante o período de aula em completa atenção as crianças e adolescentes, desenvolvendo atividades multidisciplinares que atendam os aspectos: social, físico, mental, cultural e intelectual, a fim de efetivar a doutrina de proteção integral prevista no Estatuto da Criança e do Adolescente, buscando sobre tudo, que os beneficiários pelo projeto desenvolvam habilidades para a vida diária; entre outras atividades.

Outras atribuições podem ser conferidas no edital abaixo.

EDITAL nº 02/2022

