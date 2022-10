Prefeitura de Penedo informa novos beneficiários do Programa Mesa Cheia

Secom PMP

A Prefeitura de Penedo informa, por meio da Secretaria Municipal de Assistência Social e Direitos Humanos (SEMASDH), informa a nova relação de beneficiários do Programa Mesa Cheia.

Para receber o cartão do maior programa de distribuição de renda lançado pela Prefeitura de Penedo, o titular da conta deve se dirigir até a antiga Unidade do Sesi, situada na Avenida Wanderley, próximo ao trevo da Toca do Índio.

O Mesa Cheia foi criado pelo Prefeito Ronaldo Lopes para atender famílias em situação de pobreza ou de extrema pobreza inscritas no Cadastro Único, mas que não recebem nenhum tipo de benefício do governo federal.

São três mil famílias atendidas pelo programa que também melhora as vendas nos estabelecimentos comerciais e farmácias conveniados ao Mesa Cheia e ao Programa Bolsa Auxílio Permanência, outra ação do Prefeito Ronaldo Lopes que atende estudantes da EJA.

CONFIRA A NOVA LISTA ABAIXO

NOVOS USUARIOS MESA CHEIA