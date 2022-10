Sicredi abre vagas de emprego pelo Brasil; veja os cargos

A Sicredi é a primeira instituição financeira cooperativa do país. Com um ambiente de trabalho excelente, a empresa já foi reconhecida como uma das melhores para trabalhar. Hoje a rede está recrutando novos talentos. Confira, a seguir.

Sicredi abre vagas de emprego pelo Brasil

A Sicredi é considerada uma das melhores instituições financeiras para trabalhar no Brasil. Afinal, além de possuir um ambiente de trabalho inclusivo e excelente, a companhia tem foco nas pessoas.

O grupo foi criado com o objetivo de construir uma sociedade próspera. Atualmente, a rede marca presença em vários municípios do país, entregando as melhores soluções financeiras aos clientes.

Assist. de Negócios – Formosa do Rio Preto / BA;

Assist. Administrativo – Porto Alegre / RS;

Banco de Talentos – Porto Alegre / RS;

Estágio (Nível Superior) – Cachoeirinha / RS;

Gerente de Segmento – Porto Alegre / RS;

Gerente de Segmento – Rio de Janeiro / RJ;

Caixa – Imbuia / SC;

Assist. de Atendimento – Mondaí / SC;

Aux. Administrativo – Curitiba / PR;

Banco de Talentos / Comercial – São José do Rio Preto / SP.

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo de um dos cargos citados, acesse o site 123empregos e envie seu currículo.