Prefeitura de Penedo mantém serviços essenciais na véspera do feriado da Proclamação da República

Decreto de ponto facultativo no próximo dia 14 não altera trabalho em alguns setores

Na próxima terça-feira, 15 de novembro, o Brasil comemora 133 anos da Proclamação da República. Visando gerar economia aos cofres municipais e maior eficiência administrativa, a Prefeitura de Penedo decretou ponto facultativo para segunda-feira, 14.

O ato também estabelece a continuidade dos serviços essenciais, a exemplo da coleta de lixo doméstico pela Secretaria Municipal de Serviços Públicos (SEMSP), atividade que será suspensa no feriado nacional.

No âmbito da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), estão mantidos o atendimento ao público na Unidade de Pronto Atendimento (UPA) e no Centro de Diagnóstico para exames agendados, assim como a entrega de resultado com data marcada para segunda, 14.

Na terça, 15, o Centro de Diagnóstico não funciona, mas a UPA mantém a assistência.

Os atrativos turísticos administrados pela Secretaria Municipal de Cultura, Lazer e Juventude (SEMCLEJ) funcionam normalmente na segunda, 14, abertos à visitação das 8h às 16h na Casa de Aposentadoria, Oratório da Forca, Igreja da Corrente e Theatro Sete de Setembro, todos abertos até as 14 horas no dia 15 de novembro.

Os Jogos Estudantis 2022, organizados em conjunto pelas Secretarias Municipais de Educação e de Esportes, também estão com sua tabela de confrontos mantidas, competições que serão abertas na tarde desta sexta-feira, 11.

Além disso, a cidade ribeirinha recebe a 12ª edição do Circuito Penedo de Cinema, evento que terá sua abertura na noite de segunda, 14, no Centro de Convenções e Eventos Comendador Zeca Peixoto, com toda a programação mantida ao longo da semana, inclusive projeção gratuita de filmes na Praça 12 de Abril e no antigo Cinema São Francisco.