Concurso DPE SP: quanto ganha um oficial?

O concurso DPE SP (Defensoria Pública do Estado de São Paulo) anuncia vagas para Oficial, mas qual a remuneração do cargo? Quais são as atribuições?

Os interessados deverão se inscrever pelo portal Vunesp entre os dias 15 de dezembro até 26 de janeiro de 2023. A taxa de inscrição é R$ 72. As oportunidades são para formação de cadastro reserva. Confira vagas, assim como requisitos necessários.

Concurso DPE SP: remuneração do Oficial

Segundo informações do edital, o salário inicial de um Oficial é de R$ 3.082,54, podendo chegar a R$ 5.481,25, conforme a estrutura remuneratória do cargo. Confira a escala de vencimentos:

REF/GRAU A B C D E F 1 R$ 3.082,54 R$ 3.313,73 R$ 3.562,26 R$ 3.829,43 R$ 4.116,63 R$ 4.425,38 2 R$ 3.818,07 R$ 4.104,42 R$ 4.412,25 R$ 4.743,17 R$ 5.098,91 R$ 5.481,25

Vaga concurso DPE SP

As vagas são para Oficial da Defensoria Pública. O requisito de escolaridade é nível médio, além disso Carteira Nacional de Habilitação, categoria mínima “B”. Dentre as funções do cargo estão:

Desempenhar atividades de apoio administrativo e técnico nas diversas áreas da Defensoria Pública do Estado de São Paulo, conforme previsão da Lei Complementar nº 1.050/2008, Deliberação CSDP nº 111/2009 e demais atos reguladores.

Vale lembrar que, segundo levantamentos, os cargos vagos do órgão contabilizam um total de 60 vagas em aberto para a carreira de oficial de defensoria e 40 para agente.

Como serão as provas?

As provas do concurso DPE SP estão marcadas para 19 de março. Os candidatos serão submetidos à avaliação objetiva, no período da tarde. O certame vai acontecer nas seguintes cidades:

São Paulo,

Guarulhos ,

Mogi das Cruzes,

Osasco,

Grande ABCD,

Araçatuba,

Bauru,

Campinas,

Jundiaí,

Marília,

Presidente Prudente,

Ribeirão Preto,

Santos,

São Carlos,

São José do Rio Preto,

São José dos Campos,

Sorocaba,

Taubaté e

Registro.

As disciplinas que serão cobradas estão distribuídas entre conhecimentos gerais e específicos. São elas:

Oficial – Conhecimentos gerais Língua portuguesa Raciocínio Lógico – matemático Noções de Informática



Oficial – Conhecimentos específicos

Ao todo serão 120 questões. Clique aqui para acessar o edital completo.

Quando aconteceu o último concurso?

O último concurso DPE SP foi liberado em 2015. As provas para Oficiais contou com 70 questões, da seguinte forma:

conhecimentos gerais – 40 questões, com peso 1; e

conhecimentos específicos – 30 questões, com peso 2.

É importante destacar que parte de conhecimentos gerais versou sobre as seguintes disciplinas:

língua portuguesa,

matemática e raciocínio lógico, e

conhecimentos básicos de informática.

Contudo, a parte de conhecimentos específicos contou com conhecimentos jurídicos e institucionais.