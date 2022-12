IFSULDEMINAS aplica provas do Processo Seletivo 2023

O Instituto Federal de Educação, Ciência e Tecnologia do Sul de Minas (IFSULDEMINAS) aplica na manhã deste domingo, dia 11 de dezembro, a aplicação das provas do Processo Seletivo 2023. As provas serão aplicadas para os candidatos aos cursos técnicos integrados ao Ensino Médio e para os candidatos aos cursos de graduação.

De acordo com o Manual do Candidato, a aplicação das provas terá início às 8h30. Desse modo, os portões de acesso aos locais de prova serão abertos às 7h30 e fechados, impreterivelmente, às 8h30.

Não será permitida a entrada de estudantes após o fechamento dos portões, de modo que o Instituto recomenda que os candidatos cheguem com, no mínimo, 30 minutos de antecedência.

Ainda de acordo com as orientações do IFSULDEMINAS, é necessário levar comprovante Definitivo de Inscrição e apresentar documento de identificação original com foto. Para responder as provas, os estudantes devem levar caneta esferográfica fabricada em material transparente.

Conforme o Manual do Candidato, a prova para os cursos técnicos integrados será composta por questões de Língua Portuguesa e Matemática. Já a avaliação para os candidatos aos cursos superiores contará com uma prova de Redação e com questões de Língua Portuguesa, Matemática, Biologia, Química, Física, Geografia, História, Língua Estrangeira (Espanhol ou Inglês).

Processo Seletivo 2023

Nesta edição do processo seletivo, o Instituto está ofertando vagas para cursos técnicos integrados e subsequentes e para cursos de graduação. A seleção dos cursos subsequentes será feita a partir da análise do histórico escolar. Já a seleção dos cursos integrados será exclusivamente com a aplicação de provas.

Os inscritos para os cursos superiores puderam optar pelo aproveitamento das notas do Enem (Exame Nacional do Ensino Médio) ou aplicação de provas.

A oferta total do IFSULDEMINAS é de 3.565 vagas para ingresso em 44 cursos técnicos e em 39 cursos superiores. Há reserva de vagas de acordo com a Lei de Cotas. As oportunidades estão distribuídas pelas oito unidades do Instituto, que ficam em Carmo de Minas, Inconfidentes, Machado, Muzambinho, Passos, Poços de Caldas, Pouso Alegre e Três Corações.

Veja mais detalhes no Manual do Candidato.

