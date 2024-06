Casal falta ao baile para assistir ao jogo 4 da Stanley Cup

EDMONTON – Em uma multidão de camisetas do Edmonton Oilers, camisetas de Connor McDavid e pelo menos uma mulher vestida como a Stanley Cup fora do jogo 4 estava um casal em trajes de noite formais.

Renee Nickel-Lane estava com um vestido com estrelas bordadas. Gregory Laburenko estava com um terno dourado. Eles estavam vestidos para uma ocasião especial, embora não aquela a que planejavam comparecer.

“Optamos por vir aqui em vez do baile”, disse Nickel-Lane, cerca de 20 minutos antes do início do jogo 4.

As datas do baile foram no que é conhecido como Moss Pit, uma festa de 5.000 fãs localizada no ICE District Plaza, perto da arena. Os fãs de Edmonton o batizaram em homenagem a Joey Moss, antigo atendente de vestiário dos Oilers, que morreu em outubro de 2020.

É o lugar onde Nickel-Lane e Laburenko deveriam estar no sábado à noite.

“Temos que estar aqui”, disse ela. “Ganhar ou perder, é um momento muito importante. Esta é uma decisão superior em todos os sentidos”,

O casal tirou fotos do baile às 14h. O baile da McNally High School estava programado para começar cerca de uma hora após a entrega do disco.

“De qualquer forma, íamos transmitir o jogo no baile”, disse Nickel-Lane. “Chegamos lá, ficamos sentados por cinco minutos, olhamos para o relógio e dissemos que provavelmente daria tempo de entrar no Moss Pit antes do jogo começar. É uma festa muito melhor.”

Ela disse que sua família e amigos apoiaram totalmente a decisão de abandonar o baile, o que era um compromisso financeiro.

“Estaríamos pagando tanto pelos ingressos para o jogo de qualquer maneira. Preferimos estar dentro de casa assistindo, mas vamos assistir no calor”, disse ela.

Apesar de Edmonton estar perdendo na série por 3 a 0, as datas do baile mantiveram a fé.

“Eu digo que vencemos”, disse Nickel-Lane. “Outro dia vimos McDavid de terno todo preto. Parecia que ele estava indo para um funeral, e acho que foi o funeral dos Panteras.”

Ela disse que se os Oilers vencerem o jogo 4, eles compartilharão uma dança no Moss Pit.