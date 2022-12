Porto Seguro abre vagas de estágio; inscrições terminam segunda-feira (12)

Já imaginou iniciar sua carreira em uma das principais empresas do país? Esta pode ser a sua chance, já que a Porto Seguro anunciou a abertura de vagas de estágio. As inscrições terminam segunda-feira (12) e estão abertas para universitários residentes na cidade de São Paulo, com disponibilidade e interesse de atuar no modelo híbrido de trabalho.

Para participar da seleção, os candidatos devem estar com a matrícula vigente em curso superior a partir do segundo ano e ter disponibilidade de estagiar por até seis horas diárias. Durante o programa, os contratados terão a oportunidade de participar de treinamentos, projetos e cursos, adquirindo conhecimento dos negócios da holding.

Os contratados serão alocados ns áreas corporativas e de produto, como: Inteligência Analítica em Fraudes, Comunicação Empresarial, Gestão de Riscos e Modelos, Informações Gerenciais, Prevenção a Fraudes, Projetos de RH, Remuneração e Benefícios (Corporativo); Inteligência de Dados de Controladoria, Middle Office, Operações de Fundos – Local e Internacional (Planejamento); Automação de Regras de Decisão, Planejamento e Análise Financeira, Inteligência de Dados (Negócios Financeiros); Projetos Ágeis (Porto Seguro); Políticas de Crédito (Porto Bank) e Projetos de Saúde (Porto Saúde).

A empresa oferece bolsa auxílio compatível com o mercado, além de uma série de benefícios, como plano de saúde, seguro de vida, auxílio alimentação, vale transporte e parceria com o Gympass. Os contratados contarão, ainda, com ações de qualidade de vida, biblioteca, incentivo à inovação, voluntariado e incentivo à cultura.

Como se candidatar

Os interessados em concorrer a qualquer uma das vagas deverão se inscrever pelo site https://porto.vc/estagio2023. A candidatura poderá ser realizada até o próximo dia 12 de dezembro e a previsão de início de contrato de estágio é em março de 2023 (com duração de até dois anos).