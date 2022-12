Secretaria de Saúde de Penedo inicia projeto de Prevenção e Cuidado à Pessoa com Sobrepeso e Obesidade

Assessoria SEMS

A Prefeitura de Penedo, através da Secretaria Municipal de Saúde (SEMS), dá mais um passo importante no atendimento à população, agora com o projeto de Prevenção e Cuidado à Pessoa com Sobrepeso e Obesidade.

O projeto implantado nos postos de saúde terá duração de 12 meses, iniciando com objetivo de evitar que pessoas com sobrepeso se tornem obesas e reduzir os riscos de desenvolver doenças crônicas, como hipertensão e diabetes.

A assistência da SEMS Penedo prevê ainda encontros mensais divididos entre atendimentos ambulatoriais e em grupo, com equipe multiprofissional formada por nutricionista, médico, enfermeiro, psicólogo e educador físico.

“Vamos fazer atendimento com cada paciente que vai participar desse grupo para orientar e direcionar o que cada deve fazer individualmente. É um grupo que estamos formando em cada unidade de saúde, mas terá esse olhar individual, porque cada pessoa tem uma necessidade diferente da outra”, disse a nutricionista Bárbara Barros de Souza.

O projeto do Ministério da Saúde é desenvolvido em parceria com o Hospital Alemão Oswaldo Cruz e as prefeituras. Em Penedo, as primeiras unidades a recebê-lo foram Raimundinho 08 e Santo Antônio 02 e, ao longo dos próximos dias, chegará em todos os postos de saúde da SEMS. Nesta terça-feira (20), será a vez do posto do Gabriel 05.

Texto e fotos Gabriela Flores – Assessoria SEMS