Vagas de EMPREGO são anunciadas pela Prefeitura de Vitória – ES

A Prefeitura Municipal de Vitória/ES faz saber aos interessados abertura de novas vagas de emprego para profissionais em diversas especialiades aos interessados que desejam ingressar no mercado de trabalho.

Confira abaixo as oportunidades:

Assistente de vendas Atendente balconista Atendente central telemarketing Atendente de farmácia – balconista Atendente de lanchonete Atendente de lojas Açougueiro Agente de vendas de serviços Ajudante, auxiliar de bar Ajudante de açougueiro Ajudante de carga e descarga de mercadoria Auxiliar de logística Auxiliar de orientação educacional Auxiliar de padeiro Auxiliar financeiro Balconista de açougue Bombeiro hidráulico Auxiliar de limpeza Auxiliar de linha de produção Auxiliar de contabilidade Auxiliar de cozinha Auxiliar de engenheiro da construção civil Auxiliar de estoque Auxiliar de expedição Auxiliar de garçom Analista de logística de transporte Analista de marketing Armador de ferragens na construção civil Armador de ferros Arquivista de documentos Assistente administrativo Atendente de mesa Atendente do setor de frios e laticínios Auxiliar administrativo Auxiliar contábil Auxiliar de laboratório de análises clínicas Ajudante de cozinha Ajudante de obras Ajudante de padeiro Ajudante de pátio de sucata Ajudante de serralheiro Analista administrativo Administrador de banco de dados (PCD) Administrador em segurança da informação (PCD) Analista de desenvolvimento de sistemas (PCD) Analista de desenvolvimento de software (PCD) Auxiliar de almoxarifado (PCD) Auxiliar de arquitetura Auxiliar de compras (PCD) Auxiliar de limpeza (PCD) Auxiliar de linha de produção (PCD) Auxiliar de logística (PCD)

INSCRIÇÃO

Os interessados em concorrer a uma das vagas poderão se inscrever na unidade do SINE local, situado no centro de cidadania “Zumbi dos Palmares”, Casa do Cidadão, localizado na Avenida Maruípe, nº 2544, Bairro Itararé, no horário das 8h às 17h, em dias úteis.

Vale lembrar que as vagas oferecidas estão sujeitas a alterações e podem ser preenchidas ou alteradas a qualquer momento. Não perca tempo e garanta já o cadastro.

