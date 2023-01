Barcelos abre novos EMPREGOS na região do Rio de Janeiro

O Grupo Barcelos opera um negócio de alimentos incluindo atacado, supermercado, atacado e e-commerce. Existem para fazer parte da vida das pessoas, oferecendo uma alimentação melhor. Atuam no mercado desde 1985, contamos com aproximadamente 3.000 colaboradores que buscam crescer continuamente com os seus negócios, são uma equipe capacitada, comprometida e que se preocupa com as comunidades em que atuam pelo país.

Barcelos tem novas oportunidades abertas

A Barcelos é uma empresa que preza pela simplicidade, respeito, ética e transparência. Eles possuem todo o gosto em estar ao seu dispor, sempre com o foco na qualidade e na sustentabilidade. Usam a tecnologia para aprimorar a gestão do seu negócio e trazer inovação para os seus clientes, e acreditam no poder de um back office estruturado para que a jornada do cliente seja cada vez mais simples e com o menor atrito possível.

Eles querem que as pessoas tornem novas ideias possíveis, que pensem diferente, que aprendam e cresçam, que gostem de se desafiar em novos cenários e que estejam dispostas a trabalhar conosco para alcançar os seus objetivos.

AÇOUGUEIRO;







Vendedor Externo;







AJUDANTE DE ENTREGA;







OPERADOR DE LOJA;







ANALISTA DE CONTABILIDADE;







Separador;







Assistente de Controladoria;







OPERADOR DE PROCESSAMENTO DE DADOS;







ASSISTENTE DE ENCARREGADO;







PADEIRO;







Assistente de Inteligência de dados;







PROMOTOR DE VENDAS;







ASSISTENTE DE PROJETOS E PROCESSOS;







PESQUISADOR;







ATENDENTE DE AÇOUGUE;







PROMOTOR DE CARTÃO;







ATENDENTE DE SEÇÃO;







FISCAL DE CAIXA;







AUXILIAR ADM DE VENDAS;







OPERADOR DE CAIXA;







AUXILIAR DE CONFEITARIA.

Veja também: Motz tem vagas de emprego em duas regiões do Brasil

Como se candidatar

Para participar do processo seletivo das vagas ofertadas pela empresa Barcelos, visite o site 123 empregos.

Saiba mais sobre os empregos divulgados diariamente aqui, no Notícias Concursos, e cadastre-se em uma das possibilidades de contratação de grandes empresas do país.