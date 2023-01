Concurso ICTIM RJ: 60 vagas para nível médio e superior! Inscreva-se!

O concurso ICTIM RJ ( Instituto de Ciência, Tecnologia e Inovação de Maricá), Rio de Janeiro, anuncia divulgação de três editais para nível médio e superior.

Ao todo são 60 vagas. Os interessados poderão se inscrever entre os dias 10 e 31 de janeiro de 2023 pelo portal do Instituto Consulpam, banca organizadora do certame.

A taxa de inscrição varia a depender do cargo, sendo de R$ 80 para médio e R$ 100 para superior. A isenção poderá ser pedida pelos seguintes grupos: membros de famílias de baixa renda, inscritos no programa Cadastro Único (CadÚnico), e doadores de medula óssea e de sangue.

Contudo, a solicitação, assim como entrega da documentação precisa ser feita entre os dias 10 e 11 de Janeiro. O envio da comprovação precisa ser feita por meio deste e-mail: enviodedocumentos@consulpam.com.br.

Vagas concurso ICTIM RJ

Das oportunidades, 12 são para provimento imediato e 48 para formação de cadastro reserva. Veja a seguir as vagas de acordo com escolaridade:

Nível médio:

Técnico administrativo I: 6 vagas (sendo uma imediata e 5 para cadastro de reserva);

Técnico administrativo II: 6 vagas (sendo uma imediata e 5 para cadastro de reserva);

Analista I: 6 vagas (sendo uma imediata e 5 para cadastro de reserva);

Analista II: 6 vagas (sendo uma imediata e 5 para cadastro de reserva).

Nível superior:

Analista III: 6 vagas (sendo uma imediata e 5 para cadastro de reserva);

Analista em Tecnologia da Informação (TI): 5 vagas (sendo uma imediata e 4 para cadastro de reserva);

Controlador: 1 vaga imediata;

Contador: 5 vagas (sendo uma imediata e 4 para cadastro de reserva);

Analista jurídico: 1 vaga imediata;

Professor pesquisador I (exige graduação): 6 vagas (sendo uma imediata e 5 para cadastro de reserva);

Professor pesquisador II (exige pós-graduação): 6 vagas (sendo uma imediata e 5 para cadastro de reserva);

Professor pesquisador III (exige mestrado) :6 vagas (sendo uma imediata e 5 para cadastro de reserva)

Os requisitos variam a depender do cargo. Para a carreira de técnico administrativo I e II, além do ensino médio completo, é necessário apresentar experiência em funções similares e domínio do Pacote Office.

Já a carreira de controlador também exige graduação em Administração, Economia, Engenharia ou Direito e experiência profissional mínima de um ano na área. Os ganhos iniciais, segundo o edital, serão de R$2.091,54 a R$6.649,27.

Como serão as provas?

Todos os candidatos do concurso ICTIM RJ serão submetidos às provas objetivas que estão marcadas para o dia 02 de abril. Já a fase discursiva, será para os inscritos dos cargos de nível superior.

Os horários anunciados para a realização das provas são:

Manhã (9h às 12h): Técnico Administrativo II e Analista II.

Técnico Administrativo II e Analista II. Tarde (das 14h às 18h): Técnico Administrativo I, Analista I e todos os cargos de nível superior.

A fase objetiva contará com 50 questões distribuídas nas seguintes disciplinas:

Língua Portuguesa: 10 questões;

Noções de Direito Administrativo e Constitucional; Noções de Informática; Matemática: 10 questões;

Conhecimentos Específicos: 30 questões.

A carreira de nível superior também terá avaliação de prova de títulos. A validade do certame é de dois anos, podendo ser prorrogado por igual período, a depender da necessidade do órgão.

Clique aqui e acesse todos os editais.