Preste ATENÇÃO nessa NOTÍCIA sobre a nova LEI DE TRÂNSITO para não ter dor de cabeça e prejuízo no bolso

A Lei de Trânsito passa por alterações constantemente. Uma das que aconteceu recentemente, relaciona-se com o sinal vermelho, sendo ainda desconhecida por boa parte dos motoristas brasileiros.

Como você verá mais detalhadamente na matéria deste sábado (14) do Notícias Concursos, segundo a Lei de Trânsito nº 14.071/2020, a ultrapassagem passa a ser permitida no sinal quando o carro for convergir à direita, apenas quando sinalizado.

Surpresa para os motoristas

O movimento da conversão à direita com o sinal vermelho será livre, mas desde que haja sinalização indicativa onde se permite convergir. Isso é o que diz genericamente o texto, entretanto, é necessário prestar atenção se tem mesmo marcações que expõem claramente que a ação é permitida sem prejuízos.

Do contrário, convergir continua sendo proibido, correndo o risco de gerar multas e demais penalidades para infratores pegos em flagrante. Mas, como boa parte das cidades brasileiras ainda não adotou a sinalização correta, os motoristas precisam se atentar para que as regras locais não sejam descumpridas.

Quem descumprir a Lei de Trânsito do sinal vermelho recebe multa?

Tal como ultrapassar um sinal vermelho quando não se tem sinalização permitindo, é passível de punição. Mas, os condutores, por não saberem da atualização, bem como pela falta de atenção, acabam parando na faixa da direita, impedindo a conversão.

Além do mais, a lei destaca também que os pedestres permanecem com a preferência do sinal vermelho. Isso significa que, caso o semáforo sinalize “fechado” e alguém atravesse na faixa, é obrigação do condutor aguardar toda a travessia, mesmo vendo a marcação que permite a passagem.

Independentemente da lei, avançar um sinal vermelho ainda é considerado infração grave. Dessa forma, o condutor deve se atentar para a realização das manobras somente nos locais permitidos.

Qual penalidade acontece com quem ultrapassa o sinal vermelho?

Segundo o CTB (Código de Trânsito Brasileiro), considera-se infração gravíssima, ultrapassar no sinal vermelho. A Lei de Trânsito rege que há uma geração de multa no valor de R$ 293,47. Há também o contratempo dos sete pontos na CNH (Carteira Nacional de Habilitação).