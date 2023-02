A lenda da WWE, Jerry Lawler, foi levado às pressas para o hospital após uma emergência médica

lenda da WWE Jerry “O Rei” Lawler foi levado às pressas para o hospital depois de sofrer uma emergência médica na segunda-feira, de acordo com vários relatórios.

O homem de 73 anos teve um derrame e foi submetido a uma cirurgia em um hospital da Flórida, Ação Notícias 5 relatórios.

lutador profissional Ricky Morton sementes para confirmar o status de Lawler … twittando: “Espero que meu amigo fique bem. Eu te amo, Jerry.”

“Por favor, direcione boas vibrações, pensamentos e orações para Jerry neste momento. Agradeço genuinamente e espero ouvir boas notícias em um futuro muito próximo. ❤️”

Lawler apareceu recentemente no Royal Rumble Show da WWE no mês passado … onde ele foi um comentarista no painel Kickoff Show de uma hora com Booker T dar Peter Rosenberg.

Jerry parecia estar bem naquela noite… mas o WWE Hall of Famer teve problemas cardíacos no passado, sofrendo uma parada cardíaca quase fatal em um episódio de 2012 do Monday Night Raw. Ele também teve um AVC em 2018.

Lawler – introduzido no WWE Hall of Fame em 2007 – assinou contrato com a WWE, mas não é comentarista em tempo integral desde abril de 2020.

Lawler lutou pela última vez contra Scott Steiner em março de 2022 no USA Pro 29th Anniversary Show em Orlando.