América ‘caindo fora do amor’ com o príncipe Harry e Meghan Markle?

Ade acordo com um proeminente comentarista especialista da Royal, Príncipe Harry e Meghan Markle perderam o apoio americano como resultado de suas críticas “vil” ao Família real.

A duquesa, de 41 anos, pode não ir Coroação do Rei Carlos, de acordo com Ângela Levin, que escreveu biografias do Duque de Sussex e Rainha Consorte Camila.

“Acho que muitos deles não gostam disso porque se preocupam com a família e acham que foram vis com a família”, disse Levin ao Mike Graham da TalkTV.

“E eles também já falaram o suficiente sobre isso. Quantas vezes você pode continuar criticando as pessoas e não fazendo nada mais positivo”, acrescentou ela.

“Acho que Harry está muito chateado, ele não tinha ideia de que haveria uma resposta tão forte dele discutindo a maneira como perdeu a virgindade.”

South Park tira sarro de Harry e Meghan

“A América está se apaixonando por eles, ao que parece, Angela”, observou ele em resposta a uma recente Parque Sul paródia sobre o casal.

Uma vez o Netflix documentários sobre Príncipe Harry e Meghan Markle e a biografia do Duque Spare foram publicadas, a Sra. Levin fez seus comentários.

Com o lançamento de Poupar no mês passado, parece haver menos apoio para Harry e Meghan do outro lado da água.