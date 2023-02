Atualização de lesão de Giannis Antetokounmpo: jogador do Bucks evitou lesão grave no pulso

Milwaukee Bucks estrela Giannis Antetokounmpo teve um desempenho muito limitado durante o NBA All-Star Game, aparecendo literalmente em apenas uma jogada no Vivint Smart Home Arena. A razão é que ele tem uma lesão no pulso que, embora grave, aparentemente não significará uma ausência tão extensa quanto se poderia pensar.

O famoso “Greek Freak” passou por testes adicionais em seu pulso direito para determinar a gravidade depois de machucá-lo na última quinta-feira durante uma vitória contra o búfalos de Chicago na “Cidade dos Ventos”.

Quanto tempo Giannis Antetokounmpo ficará fora?

De acordo com as informações colhidas por Adrian Wojnarowski da ESPNo diagnóstico destes exames é animador porque apesar de ser um ligamento torcido no pulso direito, o prognóstico é que vai perder alguns jogos, mas vai receber tratamento para diminuir a dor e quando for controlável estará de volta.

Esta informação coincide com o que Shams Charania do The Athletic postou em sua conta no Twitter, para que os fãs do Bucks possam ficar tranquilos sobre o estado de saúde de seu melhor jogador em quadra.

“Vou pegar 50 cheeseburgers” Giannis ao marcar seu último jogo de 50 pontosLAPRESSE

“Giannis Antetokounmpo, do Milwaukee Bucks, evitou sérios danos em seu pulso direito depois de mais testes hoje”, escreveu Cahrania. “Antetokounmpo pode perder alguns jogosmas um suspiro geral de alívio para os Bucks e sua estrela All-NBA.”

A participação de Giannis Antetokounmpo no All-Star Game

Como o melhor jogador da Conferência Leste, Giannis foi um dos dois capitães junto com Lebron James (Conferência Oeste), e pela primeira vez em três oportunidades levou a vitória nessa função. Durante o jogo, ele teve permissão para marcar os dois primeiros pontos incontestados e depois se retirou para assistir ao jogo confortavelmente sentado.