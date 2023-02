Avril Lavigne e Tyga são vistos se abraçando após jantar no NOBU

Avril Lavigne e Tyga estão ficando muito à vontade um com o outro … evidenciado em novas fotos depois que eles compartilharam uma refeição em um dos pontos de celebridades mais famosos de Los Angeles.

Tyga, Avril e alguns outros jantaram no NOBU no domingo à noite, onde nos disseram que eles pareciam estar se dando bem. Os dois se abraçaram após o jantar no estacionamento, como se estivessem se despedindo, mas saíram juntos no mesmo carro.

Conversamos com fontes próximas a Avril e Tyga, que dizem que eles têm saído muito juntos ultimamente … embora não esteja claro se as coisas são românticas.

É sabido que Avril e Mod Sun ficaram noivos em março de 2022 enquanto estavam em Paris … os dois namoraram por anos antes de ele propor casamento.

O novo álbum de Mod, “God Save The Teen”, apresenta várias canções dedicadas a Avril, incluindo uma intitulada “Avril’s Song” com a letra: “Ela me soprou um beijo, e eu não queria mais estourar meus miolos. E ela é tudo Não estou. Sem ela, estou perdido.