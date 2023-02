Brennan Ward, do Bellator 290, se abre quando chega ao fundo do poço

Para Brennan Ward, a desintoxicação física dos opiáceos não foi a parte mais difícil de ficar limpo. Era a batalha com sua mente.

Em meio ao vício, um convite da filha para brincar iniciava um monólogo interior que muitas vezes terminava em um comprimido. A reabilitação não era a solução, pelo menos naquela época. Nada parecia quebrar o domínio das drogas.

“Muitos caras, você fica sem drogas ou dinheiro, ‘Vamos para a desintoxicação’”, disse Ward em A Hora do MMA. “Eles chamam isso de ‘girar a seco’. É nos meses seguintes, no ano seguinte, que essas substâncias químicas em seu cérebro ainda não voltaram. Você está deprimido, você está ansioso. Eu costumava pensar que não teria energia para fazer nada sem ela.

“Seu cérebro está lhe dizendo que você precisa dele. ‘Pegue um pouco, pegue um pouco, você vai se sair bem.’ E tantas vezes, eu fiz. Eu ficaria tão chapado brincando com minha filha.”

Ward perdeu o primeiro aniversário de sua filha porque estava na reabilitação, uma das cinco viagens estimadas para recuperação supervisionada. Ele ainda fazia turnos de 12 horas como soldador sindical, um ajuste natural para sua criação de colarinho azul em Waterford, Connecticut. E ele lutou na gaiola, conseguindo algumas sessões de sparring aqui e ali para se preparar. Foi quando os promotores puderam contatá-lo. Ele estima que passou por 30 telefones descartáveis ​​durante seu tempo com drogas.

Ward queria lutar novamente e ser um campeão. Ele simplesmente não conseguia vencer a discussão em sua cabeça.

“Leva tempo, muito tempo para voltar”, disse ele.

Ward, 34, não se declarará fora de sua luta contra o vício, mesmo enquanto aproveita a recompensa de sua segunda vitória de retorno, uma paralisação no segundo round de Sabah Homasi na abertura do Bellator 290 televisionada pela CBS. A única diferença agora é que ele está sóbrio, está presente e sua energia está de volta quando ele se senta em um banco do parque, sua esposa e filha se afastam.

Em dezembro de 2021, quase quatro anos depois que uma derrota por finalização para Fernando Gonzalez o deixou por 1–3 na gaiola do Bellator, Ward ficou claro o suficiente para outra chance de realizar seus sonhos de lutador. Ele primeiro fez o teste na academia.

“Se eu acho que ainda não tenho, se acho que estou perdendo uma etapa, se acho que não posso competir com esses caras de ponta, não vou tentar”, disse ele. “Eu não preciso. Eu amo meu trabalho que eu tenho. Eu ganho uma ótima vida para minha família. Mas eu posso fazer isso.

Ward fez uma luta de grappling com um promotor local, e o Bellator viu. A promoção ainda o queria, 10 anos depois de pegar um lutador kamikaze verde que procurava ganhar dinheiro paralelamente na faculdade.

Um ano depois de voltar à jaula do Bellator, Ward venceu três lutas consecutivas, todas por finalização. Ele ainda é alérgico a juízes e corta carretéis de destaque por onde passa.

Agora, Ward aconselha outras pessoas sobre como vencer a espiral descendente do vício. Ele responde a perguntas, DMs do Instagram, qualquer coisa de pessoas que querem saber como podem vencer seu oponente mais difícil. Sua resposta é sempre um pouco a mesma.

“Fica melhor”, disse ele. “Eu prometo a você que fica melhor. – Eu me certifico de dizer a eles: ‘Eu odiava quando as pessoas diziam isso para mim. Eu odiava isso. Tipo, fácil para você dizer, cara.’ Mas fica melhor. Seu cérebro está lhe dizendo que não está melhorando.”

Ward não se importa se responder a perguntas de repórteres e fãs curiosos sobre seus problemas. Eles fazem parte de sua história e o lembram de quão longe ele chegou.

Para qualquer um que possa estar lutando, Ward os aconselha a enviar um DM para ele a qualquer momento. Ele pode não voltar imediatamente – seu telefone acendeu depois de sua estreia na TV – mas ele vai voltar.

“Isso sempre fará parte de quem eu sou”, disse ele. “Isso ajuda a definir muitas coisas sobre mim. E quero ser um farol de esperança para as pessoas que sentiram essa disparidade que eu senti. Então eu sempre quero estar acessível para as pessoas. … Eu também sei que sou um lutador bom o suficiente para que as pessoas também possam dizer: ‘E ele fodeu com as pessoas’.